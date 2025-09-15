Ждет воскрешения: когда проснется человек, родившийся в XIX веке

Тема жизни после смерти волновала умы человечества всю его долгую историю, но лишь в середине 20 века ученые решились на эксперимент. В то время крионика была почти фантастикой – никто не знал, как именно сохранить человеческий мозг без повреждений, никто не мог гарантировать, что через десятилетия технологии позволят восстановить сознание. Но то, к чему пришли ученые, даже спустя 60 лет продолжает будоражить умы мирового научного сообщества.

Бедфорд – человек, который пошел добровольно в холодильник

Главным героем этой истории является Джеймс Бедфорд. Он родился в 1893 году в Массачусетсе. Уже в юности в Калифорнийском университете в Беркли он получил степень магистра психологии, начал преподавать, а затем стал профессором. Он писал книги, читал лекции, интересовался возрастными изменениями человека. Его работа была направлена на изучение разума, а страсть — на преодоление его границ.

Читая книгу Роберта Эттингера «Перспектива бессмертия», Бедфорд увидел не мистику, а возможность. Если человека можно сохранить в состоянии, при котором биологические процессы останавливаются, то когда-нибудь наука сможет их возобновить.

Когда Бедфорду поставили диагноз «рак почки с метастазами в лёгких», он не стал отчаиваться. Он начал готовиться. Заранее договорился с группой энтузиастов из Калифорнийского крионического общества. Подготовил юридические документы и убедил семью, хотя жена и сын не разделяли его энтузиазма. Он хотел, чтобы его тело стало объектом исследования, а не реликвией.

12 января 1967 года сердце Бедфорда остановилось. За семь минут команда врачей успела подключить его к аппарату искусственной вентиляции лёгких и ввести в кровеносную систему диметилсульфоксид — вещество, которое должно было заменить кровь и предотвратить образование кристаллов льда. Тело поместили в металлическую капсулу, а затем — в сосуд с жидким азотом при температуре –196 градусов. Это был первый в мире случай крионирования человека. До него никто не проходил эту процедуру с соблюдением всех технических требований.

Маленькая неудача – большой шаг для науки

До смерти Бедфорда были предприняты две неудачные попытки. Но только Бедфорд стал первым, кто прошёл процедуру правильно, и поэтому первым, чья судьба стала предметом долгосрочного научного интереса.

Сначала его хранили в компании Cryo-Care Equipment Corporation в Финиксе. Затем — в лаборатории Galiso Inc в Анахайме. Здесь начались трудности. Родственники, не разделявшие его взглядов, стали требовать похоронить его «по всем правилам». Страховая компания угрожала судебными исками. Сотрудники Galiso заявили, что хранить тело «неприемлемо». Иногда сосуды с жидким азотом выходили из строя. Цены на криогенные услуги взлетели. Сын замороженного ученого, Норман, платил из своих сбережений. Он не верил в воскрешение. Он просто не хотел, чтобы отец, сделавший ставку на науку, остался один.

В 1980-х годах, когда оборудование стало ненадёжным, Норман обратился за помощью в Alcor Life Extension Foundation — организацию, которая уже хранила тела нескольких крионированных людей. Компания согласилась принять тело, но только после того, как проведет свое собственное обследование. Ученые извлекли тело из капсулы и удивились: тело сохранилось лучше, чем ожидалось. Лицо казалось спокойным, почти молодым. Кожа на некоторых участках обесцветилась, роговица глаз стала белой, как от воздействия льда. Но, по мнению специалистов, структура мозга не была разрушена полностью и даже частично сохранилась.

Однако, несмотря на хорошее визуальное состояние трупа, ученые усомнились в возможности воскрешения Бедфорда. Дело в том, что диметилсульфоксид – агрессивное вещество, которое необратимо повреждает клетки мозга. То есть, даже если бы сегодня появилось лекарство от рака и технология восстановления сознания, Бедфорда уже нельзя было бы «включить» обратно. Возможно, его мозг уже не содержит информации, необходимой для восстановления личности.

Но это не делает его историю менее значимой. Наоборот. Его тело — живое свидетельство того, что крионика — это не мечта, а практика. Даже если она пока несовершенна. Даже если её методы устарели. Даже если она вызывает скептицизм.

Вечный сон в капсуле - не фантазия, а мечта

Сегодня, спустя 58 лет, крионика изменилась. Вместо простой заморозки применяется витрификация — технология, при которой ткани превращаются в стеклообразное состояние без образования кристаллов льда. Вместо диметилсульфоксида используются более мягкие криопротекторы. Методы становятся точнее. Лаборатории — надёжнее. Замороженных людей уже сотни.

Бедфорд всё ещё в капсуле. Его тело теперь находится в Скоттсдейле, штат Аризона, среди 33 других крионированных тел. Он не проснулся. Но его не забыли. Его история — основа всей отрасли. Без него не было бы ни одной современной крионической организации. Без него не было бы ни одного протокола, ни одного исследования, ни одного научного журнала, посвящённого сохранению человеческого мозга.

Возможно, крионика — следующий этап развития не только науки, но и всего человечества. Она кажется странной и страшной. Но не потому, что она невозможна. А потому, что мы ещё не привыкли к тому, что смерть может быть временной паузой, а не концом.