Как 15 сентября стало Днем худеющих

15 сентября в России и мире справляют множество праздников, связанных с разными сферами жизни. Так, в эту дату отмечают День худеющих, День «Когда-нибудь» и День тоста с сыром.

День худеющих

День худеющих призван привлечь внимание общества к вопросам здорового образа жизни, правильного питания и безопасных методов снижения веса. Этот праздник — хороший повод сделать первые шаги к сбросу лишних килограммов, например, пойти на утреннюю пробежку, записаться на йогу или почитать книгу о похудении.

День «Когда-нибудь»

День «Когда-нибудь» — это забавный праздник, посвященный людям, которые часто что-то откладывают на потом. Поэтому 15 сентября, наоборот, нужно сделать все то, что отсрочивалось неделями, месяцами и даже годами. Это может быть детская мечта, важное дело или изучение нового навыка.

День тоста с сыром

День тоста с сыром в 2015 году предложила отмечать сеть ресторанов Sizzler USA, для которой поджаренный хлеб с сыром — это фирменное блюдо. В этот день кафе устраивают акции и создают тематические меню. Отпраздновать этот праздник можно и в домашней атмосфере, приготовив с семьей тосты с сыром и опубликовав их фотографии в социальных сетях.