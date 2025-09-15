«Махатма Ленин»: что тибетские мудрецы предрекали СССР

В 1926 году знаменитый художник, философ и путешественник Николай Рерих совершил необычный визит в Москву. Он прервал свою масштабную Центрально-Азиатскую экспедицию, чтобы лично передать советскому руководству загадочный дар и послание — якобы от гималайских мудрецов, известных как махатмы («великие души»).

Махатма Ленин

Согласно биографу семьи Рерихов Павлу Беликову, в ходе своего путешествия Николай Константинович вступил в контакт с группой этих легендарных мудрецов. Они вручили ему ларец со священной гималайской землёй, которую следовало возложить на могилу «брата нашего Махатмы Ленина». Этим символическим жестом махатмы, по всей видимости, признавали лидера революции духовным деятелем мирового масштаба.

В Москве Рерих передал ларец и сопроводительное письмо народному комиссару иностранных дел Георгию Чичерину. Как отмечают некоторые исследователи, эта встреча могла быть одной из негласных целей всей экспедиции художника.

Текст письма

В первых строчках послания гималайские мудрецы сообщали большевикам, что они знают о событиях, произошедших в СССР: «Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверия. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили Землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины».

Махатмы писали, что сами остановили восстание в Индии против британцев, так как оно было поспешным. Мудрецы пишут: «…мы признали своевременность Вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии! Знаем, многие построения свершатся в годах 28—31—36. Привет всем, ищущим общего блага!»

Биограф Павел Беликов считает, что послание из Гималаев не столько одобрение политики СССР, сколько программа для построения совершенного, на взгляд мудрецов государства. Советские лидеры не признали обращения, привезенного Рерихом, и отказались принимать письмо, текст которого опубликовали в журнале «Международная жизнь» лишь в 1965 году.