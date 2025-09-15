Зачем Московское княжество сменило свое название

История перехода от древнего имени «Русь» к привычной нам «России» — это не просто смена вывески, а сложный политический и культурный процесс, растянувшийся на столетия. Его истоки лежат в византийских канцеляриях, а окончательное закрепление связано с ростом имперского самосознания и дипломатической необходимостью.

Византийское наследие

Ключевую роль в появлении названия «Россия» сыграла греческая книжная традиция. Впервые свирепый северный народ «Рош» упоминается в Книге пророка Иезекииля в контексте апокалиптических пророчеств. В греческой транскрипции это имя записалось как «Рос» (Ρως). Когда в IX веке реальные варяги-русы начали совершать набеги на Византию, константинопольские книжники легко связали библейский образ «народа Рош» с новыми грозными соседями. К X веку у византийцев уже устоялось название «Росия» (Ρωσία) для обозначения земли русов.

На Руси это грецизированное название стало проникать через церковные тексты и титулатуру, перенятую у православных «ромеев».

«Всея Русии»

Последняя треть XV века была временем, когда Москва заканчивала выстраивать вокруг себя державу из прежде самостоятельных русских княжеств и республик. Но обозначение «всея Руси» как претензия на все русские земли появилось в титулах московских князей и митрополитов ещё раньше. Да и не только, впрочем, московских.

Впервые прибавление «всея Русии» появилось в титуле киевского митрополита Константина II, занимавшего кафедру в 1167-69 гг. Русские митрополиты обычно были греками, поэтому использовали слово «Русиа, Росиа» на свой манер. Отсюда оно стало усваиваться и русскими.

В титулах князей это обозначение появляется с начала XIV века, причём первоначально так назвали русских властителей сами греки. Первым титул господаря всея Русии употребил константинопольский патриарх Нифонт (1310-1314) в письме к великому князю Тверскому и Владимирскому Михаилу Ярославичу. Позднее, прочно завладев Владимирским престолом, этот титул уже сами на себя примеряют великие князья Московские – Иван I Калита (1325-40), Симеон Гордый (1340-53), Василий I (1389-1425).

Во времена ордынского ига, разделения русских земель и вхождения большей их части в составе Великого княжества Литовского не забывалась былая политическая и национальная общность. В Воскресенской и Никоновской летописях под 1395/96 годом приводит «список всех градов Руських», в котором перечислены города не только в пределах бывшей Киевской Руси, но также и новые, основанные за её пределами.

Такое понимание единства Русской земли подготовило ирредентистское – в целях национального воссоединения – использование термина «всея Руси» московскими великими князьями с конца XV века. Одновременно оно подготовило почву и для переименования государства.

Страна по имени Росиа

Московское княжество было лишь одним из русских княжеств. В течение XIV-XV вв. ещё боролось за главенство в северо-восточном углу Руси с Тверью, Рязанью, Нижним Новгородом, Великим Новгородом. Хотя, как мы видели, ещё с начала XIV века московские князья награждали себя титулом князей «всея Руси», этот титул означал лишь притязания, но не имел реального наполнения. Кроме того, большая часть древнерусских земель входила в состав Литвы. Не случайно литовские паны и польская шляхта упорно продолжали называть северо-восток Руси Московией, специально подчёркивая, будто это государство не имело отношения к Руси.

Конечно, московские русские никогда не называли своё государство Московией, да и на Западе это слово приживалось плохо. Так, когда от московского великого князя Ивана III в 1472 году явилось посольство в Рим просить руки папской воспитанницы, византийской принцессы Зои-Софьи, то оно было официально названо в документах Ватикана «посольством государя Белой Рутении». Рутенией по-латыни издавна называлась Русь на Западе.

Чтобы возвыситься над прочими русскими государствами в глазах и самих русских, и иноземцев, нужен был разрыв с прежним провинциализмом – с названием города. Это было сложно сделать на базе привычного термина Русь, к которому можно было привычно приставить какое-то прилагательное и объявить, что, да, есть Русь Московская, но это ещё не вся Русь. Московская Русь претендовала на то, чтобы сделаться единственным Русским государством, московский великий князь – государем над всеми русскими землями. И тут пришёлся к месту давний греческий термин. Его закреплению способствовала женитьба московского великого князя Ивана III на византийской царевне Софье.

Это был поворотный момент в истории названия страны. Греческое слово «Росиа/Русиа» с конца XV века всё чаще используется в официальных документах, особенно дипломатической переписке московских великих князей и царей. Оно как бы обозначало вхождение в международное сообщество не одного из русских государств, которых раньше было несколько, а единственного легитимного государства русских.

Двойное С

Издавна Русь называлась в Западной Европе тоже не только Ruthenia, но и Rusia. Так, галицкий князь Юрий Львович (1301-16), получивший в 1305 году от римского папы титул короля, именовался, судя по печати, Regis Rusicus. Поскольку Rusia читалось большинством европейцев как «Рузиа», то с какого-то времени в него стали добавлять второе «с» для большей точности. Уже отсюда двойное «с» перешло в официальный титул русских царей.

Впрочем, мог быть и другой источник. Ещё в XVI веке в некоторых русских сочинениях, под влиянием греческого прочтения, встречается этноним «росс». В XVII веке прилагательное «русский» часто заменяет старинное «руський».

Но решающим мотивом для принятия названия «Россия» стало стремление сблизить официальный русский язык с говором недавно присоединённой Украины. Впервые слово «Россия» употреблено в театральной программе киевского театра в 1674 году применительно к царскому титулу. Конец XVII и начало XVIII вв. стали временем, когда все прежние наименования были окончательно вытеснены в пользу «Россия» даже и для внутреннего употребления. Новое значение государства и его возросший международный вес были подчёркнуты в принятии им официального имени «Российская империя» по указу Петра I в 1721 году, после победы в Северной войне.