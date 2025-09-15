Как в России отпразднуют 645-ю годовщину Куликовской битвы

20 сентября в Тульской области пройдут праздничные мероприятия, посвященные 645-й годовщине Куликовской битвы, сообщает пресс-служба музейного комплекса "Куликово поле". Тогда объединенное русское войско Дмитрия Донского одержало победу над Ордой и Мамаем.

Торжества откроются военно-историческим фестивалем "Поле Куликово": любители истории будут жить в лагере на берегу Дона, на несколько дней погрузившись в Средневековье и в традиции двух культур - Руси и Орды: ставить шатры и юрты, готовить обед на костре, торговать на ярмарке, сражаться в конных состязаниях, стрельбе из лука и метании копий.

А в субботу, 20 сентября, более 200 представителей военно-исторических клубов из разных городов России сойдутся в масштабной театрализованной реконструкции одного из эпизодов средневекового сражения на Красном холме.