Что нужно было женщине на Руси, чтобы выйти замуж?

С самого рождения для девочки в русской семье начинали собирать приданое. А в государственной казне даже была отдельная статья расходов на приданое девушкам из царской семьи.

© В. Пукирев «Прием приданого по росписи», 1873 г.

Это сегодня в развитых обществах считается, что брак должен быть по любви, а раньше это был экономически выгодный союз для обеих сторон (хотя чувства тоже никто не отменял). И чем более знатными и обеспеченными были семьи, тем основательнее они подходили к поиску партнера для своего ребенка.

Одним из важных критериев было наличие определенного имущества у невесты — так ее семья демонстрировала свое благосостояние, чтобы привлечь знатного мужа. Так как после свадьбы женщина была на обеспечении мужа, приданое было своеобразным вкладом жены в семейную экономику и ее «страховкой» на всякий случай.

При этом муж мог распоряжаться приданым жены только с ее согласия, прав на ее добрачное имущество он не имел. И это правило действовало для любого сословия, хоть дворян, хоть крестьян.

Что входило в приданое?

Приданым считались самые разные вещи. У семей победнее это были предметы домашнего быта: например, постельное белье, скатерти, кружева, ткани, сделанные вручную, посуда. Невеста должна была иметь все, что потом ей могло приходиться в хозяйстве, хотя бы первое время. Вещи хранились в большом деревянном сундуке, который после свадьбы девушка привозила в дом мужа.

Обеспеченные родители прибавляли к этому дома, земельные участки, драгоценности, меха, банковские счета. В крестьянских семьях у женщин могли быть свои коровы или овцы, и если она продавала, к примеру, вещи из шерсти своей овцы, деньги были тоже ее (и детей, конечно).

© Владимир Маковский “Выбор приданого”, 1898

Собирать приданое начинали с детства: сначала этим занималась мать девочки, а затем и сама будущая невеста. Девушки сами шили одежду и кухонный текстиль, соревнуясь в искусности рукоделия, чтобы приданое выглядело более выигрышно, чем у других.

Скрывать приданое не было принято — наоборот, семья рассказывала потенциальным женихам об имуществе своем дочери. После сватовства проводилась опись приданого, и в день свадьбы у родственников невесты была традиция просить за это имущество выкуп.

Невесты государственной важности

Приданое девушек из знатных семей, родственных императорской, регулировалось законодательством Российской империи. По закону 1797 года, если брак совершается по воле императора, то девушка получает приданое из государственной казны в зависимости от степени родства, от 100 тысяч рублей (праправнучки) до миллиона (дочери).

В 1886 году дальним родственницам императора уменьшили сумму приданого до 30 тысяч рублей, причем после свадьбы девушка получала только половину. Остальная сумма хранилась в банке, и ей выплачивался годовой процент. Для организации приданого дочерей и внучек императора могли даже устраивать тендеры среди поставщиков: фарфоровые, стекольные, мебельные заводы считали такие заказы очень выгодными для репутации.

Если великая княжна вступала в брак с иностранцем, то обязательно составляли брачный контракт. Кроме того, в приданое такой невесты входила и походная церковная утварь, если муж был другой веры. Чаще всего русские невесты за границей тратили свои средства на содержание дома, путешествия и собственные нужды.

А можно ли было выйти замуж без приданого?

© Кадр из “Жестокого романса”, снятого по мотивам «Бесприданницы»

Конечно, выходили замуж и без приданого — правда, на выгодную партию рассчитывать не приходилось. У драматурга Александра Островского есть пьеса «Бесприданница» о девушке, которая вынуждена сойтись с неприятным ей человеком, потому что тот, кто ей нравится выбрал себе более обеспеченную невесту. В итоге ее жених убивает ее из-за ревности.

Нужно ли приданое сегодня?

Традиции брака сильно изменились в начале 20 века, когда женщины получили равные с мужчинами права. Приданое перестало иметь ключевое значение, хотя женщины все равно продолжали собирать постельное белье и полотенца перед свадьбой даже в советские годы. В деревнях и сегодня хранятся сундуки с приданым бабушек и прабабушек- настоящий винтаж!

© Грозный. Приданое невесты в родительском доме

А вот в кавказских республиках приданое невестам собирают до сих пор — это неотъемлемая часть любой свадьбы. Делают это, правда, весьма современно: в Чечне и Дагестане есть специальные «магазины приданого», где можно купить все необходимое и сразу упаковать в симпатичный сундучок.

Считается, что вещей должно хватить на первый год. В список входит постельное белье, одежда, обувь, украшения, шубка, сумки, косметика, а также подарок для девушки, которая откроет сундук невесты.