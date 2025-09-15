Самое опасное место в Америке: что известно о Дарьенском пробеле

Между Панамой и Колумбией уже более полувека нет автомобильного сообщения. Причина в Дарьенском пробеле, участоке непроходимых тропических джунглей длиной около 160 километров. Он считается одним из самых опасных мест на планете.

Сложные географические условия, болотистая почва, высокая влажность и постоянные дожди делают строительство дороги практически невозможным. Местная фауна включает ягуаров, ядовитых змей и агрессивных насекомых, что создает угрозу даже для подготовленных путешественников.

Но самая серьезная опасность исходит от вооруженных группировок, контролирующих регион. Власти предпочитают не вмешиваться, и перемещение через Дарьен остается исключительно рискованным.

Дарьенский пробел остается единственным разрывом в Панамериканском шоссе – трассе, которая могла бы соединить Северную и Южную Америку по суше.

