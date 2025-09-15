Рекордный улов жены лишил ее мужа титула рекордсмена

Женщина поймала рыбу рекордной длины и лишила супруга титула рекордсмена
Жительница американского штата Айдахо Брэнди Холт установила новый рыболовный рекорд, поймав оливкового сомика длиной 112 сантиметров.
Как сообщает CBS2, улов женщины превзошел достижение ее собственного мужа, который всего год назад установил предыдущий рекорд штата с рыбой на пять сантиметров короче.
Интересно, что изначально Холт сомневалась в необходимости официальной регистрации своего достижения, однако супруг, несмотря на потерю титула, настоял на подаче заявки. По словам женщины, муж тратит много сил и времени в течение года, пытаясь побить свой лучший результат, и именно он убедил ее документально оформить новый рекорд.
Этот случай стал примером спортивного азарта и семейной поддержки в мире любительской рыбалки. Теперь Брэнди Холт официально признана автором нового рекорда штата Айдахо по вылову самого крупного оливкового сомика в истории региона.