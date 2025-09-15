За что аристократ, убивший Распутина, засудил голливудскую кинокомпанию

Феликс Юсупов — авантюрист, происходивший из одной из самых богатых и влиятельных аристократических семей Российской империи. Он стал убийцей Григория Распутина и, во многом, благодаря этому, настоящим воплощением эксцентричности и бунтарства. Его жизнь — череда скандалов, неординарных поступков и событий, которые навсегда остались в памяти современников и на страницах истории.

© Соцсети

Детство, определившее характер

Феликс родился в 1887 году в семье князей Юсуповых, которые обладали несметным богатством, роскошными дворцами и коллекциями ценнейших произведений искусства. Его мать, Зинаида Николаевна, мечтала о дочери и даже приготовила розовое платье для ребенка, который должен был родиться. Когда же на свет появился мальчик, она решила, что это не помешает воспитывать его как девушку. До четырех лет Феликс носил «девчачью» одежду и частенько примерял украшения матери. По его собственным словам, это наложило значительный отпечаток на формирующийся характер.

Уже в юности Феликс проявлял склонность к эксцентричному поведению. Его современники вспоминают, как он любил наряжаться в женскую одежду, носить макияж и украшения, а также эпатировать публику своим поведением. Эти черты, вероятно, стали своеобразным протестом против строгих рамок аристократического общества.

Бунтарь и эстет

Феликс никогда не стремился соответствовать ожиданиям общества. После провала на экзаменах в военную школу он решил отправиться в табор к цыганам, где некоторое время выступал в их представлениях, исполняя женские партии сопрано. Позже, после долгих попыток поступить в Оксфорд, он наконец добился своего, но вместо того, чтобы усердно учиться, предпочитал проводить время в лондонских театрах и светских салонах.

Его увлечение театром и кабаре стало настоящим вызовом для аристократического общества. Феликс даже выступал в кабаре «Аквариум», где исполнял женскую роль вместо одной из актрис. Обман был раскрыт, когда один из зрителей узнал фамильные бриллианты Юсуповых, украшавшие «певицу». Подобное поведение считалось недопустимым для человека его положения, но Феликса, казалось, это совершенно не волновало.

Брак с Ириной Романовой

Несмотря на свою репутацию, Феликс Юсупов женился на Ирине Романовой, племяннице императора Николая II. Этот брак стал не только союзом двух влиятельных семей, но и своеобразной попыткой Феликса «обелить» свою репутацию. Впрочем, даже после свадьбы он не отказался от своих эксцентричных привычек. В светских кругах продолжали ходить слухи о его странностях, любви к женским нарядам и эпатажному поведению.

Убийство Распутина

Наибольшую «известность» Феликсу Юсупову принесло участие в убийстве Григория Распутина. Старец, считавшийся духовным наставником царской семьи, вызывал у многих представителей аристократии ненависть и подозрения. Распутин имел значительное влияние на императрицу Александру Федоровну, что усиливало недовольство в обществе. В декабре 1916 года Феликс Юсупов, вместе с группой заговорщиков, пригласил Распутина в свой дворец под предлогом, по одной версии, знакомства с Ириной Романовой, по другой — лечения самого Феликса. Однако вместо дружеской беседы старца ожидала смерть. По официальной версии, Распутин был отравлен цианидом, а затем застрелен. Однако его смерть до сих пор окружена множеством мифов и загадок.

Считается, что убийство Распутина было выгодно не только российской аристократии, но и британской разведке. К слову, один из участников заговора, Освальд Рейнер, был агентом британской разведки и близким другом Юсупова. Распутин выступал за мир с Германией, что не устраивало Великобританию, поскольку выход России из войны мог обернуться если не поражением, то существенным затягиванием войны для Антанты.

Эмиграция и новая жизнь

После революции 1917 года Феликс Юсупов и его жена Ирина эмигрировали из России. Они поселились во Франции, где открыли модный дом IrFe. Этот проект стал уникальным явлением: в качестве моделей и швей в нем работали представители русской аристократии, оказавшиеся в эмиграции. Среди них была, например, Натали Палей, дочь Великого князя Павла Александровича. Несмотря на все трудности эмигрантской жизни, Феликс Юсупов продолжал привлекать внимание своей эксцентричностью. Он писал мемуары, в которых подробно описывал свою жизнь и роль в убийстве Распутина. Его книги стали важным историческим источником, хотя многие исследователи ставят под сомнение их достоверность.

В начале 1930-х годов ему удалось отсудить солидные по тем временам 25 000 долларов у кинокомпании MGM. Поводом стал фильм «Распутин и императрица», в котором доказывалось, что Ирина Юсупова, жена Феликса, был любовницей «старца». С тех пор в голливудских картинах стали появляться дисклеймеры, сообщающие, что «все события выдуманы, а любые совпадения — случайны».