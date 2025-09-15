Почему крейсер «Варяг» стал кораблем-неудачником

Построенный в США на верфи Чарльза Крампа, крейсер «Варяг» стал символом героизма российских моряков. Однако, он также и ярчайший пример множества инженерных просчетов. Так что в целом «Варяг» можно считать едва ли не самым невезучим кораблем за всю историю русского флота.

Проблемы на стадии строительства

С самого начала «Варяг» не оправдал возлагаемых на него надежд. Построенный в 1899 году, крейсер должен был стать одним из самых современных кораблей своего времени. Однако уже на этапе строительства проявились серьезные недостатки. Одним из главных камней преткновения стали котлы Никлосса — техническая новинка, которая, по задумке, должна была повысить эффективность работы судна. Однако на практике эти котлы оказались ненадежными и сложными в эксплуатации.

Капитан крейсера Всеволод Руднев неоднократно высказывал недовольство конструкцией и предсказывал, что через несколько лет «Варяг» потеряет возможность развивать заявленную скорость в 23 узла. Действительно, так и вышло — уже через несколько лет эксплуатации скорость корабля упала до 14 узлов. Так что свое основное боевое преимущество корабль потерял.

Кроме того, качество сборки оставляло желать лучшего. Некоторые конструкционные дефекты были настолько серьезными, что даже рассматривался вариант возврата корабля на верфь для капитального ремонта. Однако командование флота предпочло закрыть глаза на эти проблемы, что впоследствии обернулось трагическими последствиями.

Бой при Чемульпо

9 февраля 1904 года вошло в историю как день героического боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» против японской эскадры у порта Чемульпо. Несмотря на численное превосходство противника, экипаж «Варяга» вступил в бой, пытаясь прорваться из окружения. Однако сражение оказалось недолгим: крейсер получил серьезные повреждения, и капитан Руднев принял решение затопить судно, чтобы оно не досталось врагу.

Тот бой стал символом героизма русских моряков, а экипаж «Варяга» был встречен на родине как национальные герои: моряков награждали, устраивали торжественные приемы, их удостоил аудиенции даже сам император Николай II. Однако при более детальном разборе событий возникает множество вопросов.

Во-первых, стратегическое решение вступить в бой против заведомо более сильного противника вызывает сомнения. В самом же Чемульпо было множество кораблей иностранных держав, так что вряд ли японцы осмелились бы зайти в порт и устроить бой там.

Во-вторых, до сих пор остается загадкой, почему Руднев решил затопить корабль, а не взорвать его, как это сделал экипаж «Корейца». В результате крейсер был поднят японцами в 1905 году и введен в состав их флота под именем «Сойя».

Возвращение в Россию

В 1916 году, во время Первой мировой войны, Россия выкупила «Варяг» у Японии вместе с другими кораблями, захваченными в Русско-японской войне. Крейсер вернулся на родину и был зачислен в состав флотилии Северного Ледовитого океана. Однако к тому моменту крейсер уже находился в плачевном состоянии и требовал серьезного ремонта.

В феврале 1917 года «Варяг» был отправлен на судоверфи в Глазго, но из-за революции ремонт так и не был завершен. После Октябрьской революции крейсер изъяли британцы в счет долгов царского правительства. В 1920 году его продали Германии на металл, завершив тем самым долгую и драматичную историю одного из самых известных кораблей российского флота. Правда, и последний путь «Варяг» оказался неудачным: следуя к месту распила, он сел на мель и затонул у берегов Южной Шотландии.

Вновь вспомнили о крейсере лишь спустя почти четверть столетия. В феврале 1954 года указом Президиума Верховного совета СССР «О награждении медалью «За отвагу» моряков крейсера «Варяг»» были отмечены 50 моряков с «Варяга» и «Корейца».