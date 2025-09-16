Что празднуют в России и мире 16 сентября

16 сентября в России и мире отмечают множество праздников, связанных с разными сферами жизни общества. Так, в эту дату справляют День завитушек и кудряшек, День истории татуировки и День коллекционирования камней.

© Вечерняя Москва

День завитушек и кудряшек

День завитушек и кудряшек посвящен обладателям вьющихся волос. Особое внимание в этот праздник уделяют непослушным волосам. Поэтому 16 сентября люди с капризными локонами могут не делать какие-либо укладки, не стесняясь естественного состояния своей прически. А обладатели прямых волос, наоборот, отмечают эту дату походом в салон красоты, где им делают завивку волос. Также в этот день проходят конкурсы на лучшую «кудрявую прическу».

День истории татуировки

В День истории татуировки люди рассказывают о том, как и почему они решили сделать себе тату, а также о том, что символизирует рисунок на их теле. В этот праздник проводятся также выступления тату-мастеров, тематические фотосессии и мастер-классы.

День коллекционирования камней

День коллекционирования камней учредили с целью побудить людей ценить красоту и разнообразие горных пород. В этот праздник принято отправляться на природу и искать красивые или необычные камни, посещать геологические музеи, а также раскрашивать камни и делать из них украшения.