Как «профессиональный маньяк» подбирал себе жертв по объявлениям

Серийный убийца-некрофил Виктор Болховский попытался освободиться из колонии для пожизненно осужденных «Черный дельфин» в Соль-Илецке (Оренбургская область) — об этом в конце минувшего лета сообщили СМИ. И хотя в Соль-Илецком районном суде «Ленте.ру» эту информацию опровергли, Болховский все же успел напомнить о себе. Его дело уникально тем, что своих жертв в конце 1990-х годов маньяк искал через рубрику «Знакомства» в газетах Кемерова и Читы, представляясь то богатым бизнесменом, то известным режиссером. Болховский отправил на тот свет четырех женщин и мог бы продолжать свои жестокие расправы, но его подвела любовь к красивой жизни. Историю «маньяка по объявлению» изучили корреспонденты «Ленты.ру» Игорь Надеждин и Олеся Мицкевич.

4 ноября 1998 года, Кемерово. 27-летняя Анна (здесь и далее имена потерпевших изменены) ждет гостя в своей квартире в доме № 17 по Московскому проспекту. Накануне она откликнулась на объявление о знакомстве в газете «С тобой» и находится в томительном ожидании встречи с 40-летним Виктором — так он ей представился.

Около 11:00 в дверь звонят, хозяйка открывает Виктору и впускает его в свою квартиру. Час спустя Анну без признаков жизни найдет соседка — шея погибшей будет туго перетянута цветным поясом, а из ее квартиры пропадут драгоценности, паспорт, кожаные перчатки и магнитола.

Милиционеры начнут поиски преступника и вычислят его через шесть дней. К тому времени Виктор Болховский, которого журналисты назовут «маньяком по объявлению», уже будет в бегах. Его задержат лишь год спустя, но к тому моменту он успеет совершить свое самое страшное преступление.

***

Виктор Болховский родился в Чите 31 мая 1959 года. Он был младшим ребенком в семье, помимо него, родители воспитывали старших дочь и сына. Примерно в двухлетнем возрасте мальчик упал с высоты и получил сотрясение мозга. Тем не менее в первый класс он пошел вовремя и учился там средне, хотя и не проявлял к занятиям особого интереса.

После восьми классов Болховский поступил в ПТУ в Березовском на электрослесаря, но получить диплом так и не смог. Примерно в то же время его родители развелись, и Виктор от матери (очень строгой, по его словам) переехал в Иркутскую область, где жил то у отца, то у старшей сестры.

На новом месте молодой человек устроился работать на Братский деревообрабатывающий завод и познакомился со Светланой, которая была старше него. В 1976 году они поженились, вскоре у них родилась дочь. Год спустя Виктора призвали в армию, но всего через несколько дней комиссовали по состоянию здоровья.

Точный диагноз болезни, по которой его комиссовали, мне неизвестен -- что-то связанное с легкими Из показаний матери Виктора Болховского

Вернувшись домой, Болховский некоторое время вел обычную жизнь, но все круто изменилось в феврале 1978 года, когда он поссорился и даже подрался с женой. Сестра Светланы, увидев синяк под ее глазом, вызвала милицию. Виктора увезли, но ближе к ночи отпустили. Он пришел домой и, не застав жену, пошел к ее сестре.

Там между ним и свояченицей возник конфликт, в ходе которого Болховский схватил две пустые банки из-под краски и бросил их в окно. Из-за этой выходки в августе 1978 года суд приговорил его к полугоду исправительных работ за хулиганство. К сожалению, никаких выводов из этого наказания Виктор не сделал — совсем наоборот.

«Я ударил жену графином по голове»

Полтора года спустя, в начале 1980 года, Болховский приехал на работу к жене. Там они поссорились из-за разногласий в воспитании дочери, после чего Виктор несколько раз ударил Светлану по голове графином, повалил на пол и начал душить, а затем совершил с ней половой акт и скрылся. Нападение стало для Светланы летальным.

Я пришел к жене с подарком для дочери, (…) она начала оскорблять меня. Во время ссоры я в состоянии аффекта ударил ее графином по голове и удушил Из показаний Виктора Болховского

Как установили эксперты, Светлана скончалась после ударов по голове, и Болховский душил и насиловал ее уже мертвую. 12 лет спустя эксперты установят, что это преступление стало толчком к развитию у Виктора психического расстройства: именно тогда он впервые испытал особенное возбуждение.

Виктор Болховский

Прежде чем убежать, Болховский обрезал телефонные провода на работе у жены — хотел выиграть время. Однако неделю спустя сам пришел к прокурору и написал явку с повинной. Суд учел это и приговорил Виктора к 9,5 года исправительно-трудовой колонии усиленного режима. В 1987 году заключенного амнистировали, он уехал в поселок Октябрьский Иркутской области, устроился на ремонтно-механический завод и получил шанс на новую жизнь. Правда, этим шансом Виктор воспользовался весьма своеобразно: в марте 1988 года напился, залез в незнакомый дом, а затем стал раздеваться на глазах у хозяйки и ее маленького сына. Сосед выгнал Болховского на улицу, но тот уже полчаса спустя вломился в квартиру сестры своего коллеги с завода.

Там он быстро нашел и выпил самогон, а потом попытался изнасиловать хозяйку, но на помощь ей пришел брат, который выставил Виктора на улицу. Дебошир отправился на свой завод

Там он устроил погром и избил начальника — рабочим пришлось его связать. На суде Болховский вел себя вызывающе, ругался матом и винил во всем спиртное. В итоге его признали виновным в хулиганстве и приговорили к пяти годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима с принудительным лечением от хронического алкоголизма.

«Это будет отличная коммерция»

С новым приговором суда Болховский категорически не согласился, а дело против себя посчитал сфабрикованным. Из колонии он начал от своего имени слать письма следователю по своему делу, грозя расправой ей и ее детям, и этим добился того, что в отношении него возбудили еще одно уголовное дело — об угрозах сотруднику правоохранительных органов в связи с осуществлением им правосудия.

На суде Виктор виновным себя не признал и повторил все свои угрозы, за что суд добавил ему еще полгода колонии. После этого заключенный как будто успокоился и нашел утешение в газетах. Через рубрику «Знакомства» он вступил в переписку с двумя женщинами — Екатериной и Ириной. Первая, немного старше его, была матерью двоих детей и инвалидом II группы.

Ирина жила одна, и именно к ней Болховский отправился после освобождения. Они стали жить вместе в селе Михайловка Иркутской области, Виктор устроился на огнеупорный завод. Спустя некоторое время он уволился из-за низкой зарплаты и решил заняться коммерцией.

Он мне сказал: «На границе с Китаем можно купить наркотики задешево, а в Иркутске продать их в пять, а то и десять раз дороже. Это будет отличная коммерция, но мне нужны деньги». Просил в долг, обещал вернуть Из показаний Ирины на допросе

На сомнительное предложение Виктора Ирина ответила резким отказом, и 17 мая 1995 года он ее обокрал. Золотые украшения он спрятал в подвале соседнего дома, а купюры — в автомобильном баллоне во дворе. Вскоре женщина заметила пропажу и обратилась в милицию.

Болховский пытался оправдаться, что совершил не кражу, а самоуправство — якобы со временем похищенное он бы вернул. Но суд не поверил ему и приговорил к очередному сроку: трем годам исправительно-трудовой колонии строгого режима.

Тогда навещать Виктора на зоне стала его вторая подруга по переписке — Екатерина

Год спустя они даже поженились, но Болховский, освободившись в мае 1998 года, поехал не к ней (Екатерина к тому времени уже жила с другим мужчиной), а к своей матери в Читу. Там он встал на учет в бюро по трудоустройству населения, но поиск работы шел медленно. Тогда Виктор предложил матери продавать самогон или спирт, но она наотрез отказалась заниматься этим в своем доме.

После этого конфликта Виктор однажды сказал мне, что нашел женщину, с которой будет жить, собрался и ушел Из показаний матери Виктора Болховского

«Я понял, что расправился с ней»

Примерно в это время Болховский вернулся к своему старому увлечению — знакомствам через газеты. Он направил как минимум сотню предложений о знакомствах в газеты «С тобой», «Ваша реклама» и «Эффект». Свое настоящее имя он или не указывал, или менял, представляясь то Дмитрием, то Андреем, то Сергеем.

Оставалась неизменной только суть: женатый бизнесмен станет спонсором девушки или женщины, у которой есть квартира для встреч.

Первой на его объявление откликнулась 27-летняя Анна из Кемерово (речь об этом шла в начале статьи). Она прислала Виктору свою фотографию и номер телефона и приглянулась ему.

Анна училась на экономическом факультете и занималась пошивом одежды на дому. Их встреча состоялась 4 ноября 1998 года и почти сразу обернулась конфликтом. Позже Болховский будет говорить, что хозяйка вела себя вызывающе и оскорбляла его из-за татуировок, что спровоцировало у него некий припадок.

Когда я пришел в себя, то сидел на полу. Рядом, раскинув руки и ноги, лежала потерпевшая. Она не подавала признаков жизни. Я понял, что расправился с ней Из показаний Виктора Болховского

Из квартиры Анны преступник забрал золотые украшения, кожаные перчатки и магнитолу «Шарп». Часть украденного он оставил в квартире матери, признавшись ей, что «натворил дел», а затем спешно выехал к своей подруге Ирине в Иркутскую область.

Оперативники быстро узнали, что Анна незадолго до гибели рассказала подругам, что нашла богатого мужчину по объявлению в газете. При осмотре ее квартиры выяснилось, что все поверхности протерты и отпечатков пальцев нет. За исключением двух: фрагменты отпечатков большого пальца руки остались на нижней части подоконника и задней крышке телевизора. Эти следы нельзя было считать доказательством, но их вполне хватило для розыска. Так Виктор Болховский попал под подозрение уже через шесть дней после расправы.

К тому же, выходя из подъезда дома, где жила Анна, он столкнулся с ее соседом, который шел на обед. Тот хорошо рассмотрел магнитолу, спрятанную в целлофановую сумку, и верхнюю часть лица преступника — нижняя была замотана шарфом. И когда ему показали фотографию Болховского, он не исключил, что видел именно его.

Позже выяснится, что от Анны Виктор отправился к другой женщине по имени Ольга, которая также ответила на его объявление. Он вступил с ней в интимную связь, а потом ушел, тайком прихватив кое-какие ценности. Потерпевшая хорошо запомнила, что ее гость был весь исцарапан и с синяком под глазом.

Он объяснил, что по дороге ко мне на него напали, избили и отобрали «Мерседес» — потому и пришел пешком. Но сказал, что с ним такое и раньше было, и он машину вернет — мол, не беспокойся Из показаний потерпевшей Ольги

«У меня было пятьсот женщин за год»

Болховский понимал, что находится в розыске, поэтому решил надолго не задерживаться в Иркутске и вскоре отправился к своей тетке в Читу. Там он вновь стал подавать объявления в газетные рубрики знакомств.

В колонии я заочно закончил Академию астрологии. Зная даты рождения индивида, я знаю, кто он и чем дышит. Объявления в газеты я подавал, чтобы найти себе состоятельную женщину. Если женщина мне не нравилась, я забирал у нее на память что-нибудь из ценностей. Таких женщин у меня в Чите за год было около пятисот Из показаний Виктора Болховского

В мае 1999 года на очередное предложение щедрого «бизнесмена» откликнулась Ирина — она жила с 13-летним сыном и искала состоятельного мужчину, чтобы забыть о проблемах с деньгами.

Ирина — одна из жертв маньяка Болховского

Женщина пригласила Болховского в свою квартиру в доме № 54 по улице Ленина. Они попили чаю, занялись сексом, а затем Виктор решил обокрасть Ирину и уйти. Но когда злоумышленник полез в ее сумку, хозяйка заметила это. Тогда Болховский напал на нее и удушил, а затем вынес из квартиры деньги, технику и золотые украшения. Посуду, из которой они пили чай, пепельницу и дешевую бижутерию Болховский положил в ванну и залил водой, чтобы уничтожить отпечатки пальцев. Но преступник просчитался: пустой стакан всплыл, и на нем сохранился его отпечаток пальца, позже ставший важной уликой. Поскольку сына Ирина на лето отправила в деревню к бабушке, ее тело нашли не сразу.

А примерно полгода спустя находившийся в розыске Болховский познакомился еще с двумя женщинами из Читы — Марией и Еленой. С первой они встретились 10 ноября 1999 года около Читинского телецентра.

Маньяк представился Дмитрием и рассказал Марии, что работает продюсером в одной из местных телекомпаний. Уже следующим вечером он приехал в гости к новой знакомой в ее квартиру, расположенную в доме № 108 по улице Журавлева.

Болховский сказал, что его жена больна раком и у него уже три месяца не было отношений с женщиной. Он предложил мне стать его любовницей, настаивал на интимных отношениях Из показаний потерпевшей Марии

После близости Мария пошла в душ, а в это время ее гость успел стащить золотые украшения и одеться. Когда хозяйка вышла, Болховский стоял в прихожей, якобы собравшись в магазин за фруктами. Правда, к Марии он так и не вернулся, а ее драгоценности сразу же сдал в ломбард.

Ювелирные изделия и бижутерию я не крал: Марии я показал красивый секс, а за него нужно платить. Прошу квалифицировать это как самоуправство Виктор Болховский на прениях в Читинском областном суде

Почувствовав себя при деньгах, он провел вечер на широкую ногу — тратил деньги, пил дорогой алкоголь, а к месту следующей встречи отправился на такси.

«Я просто выплеснул эмоции»

В роковой вечер 11 ноября 1999 года жительница Читы Елена была в своей квартире по адресу улица Фадеева, дом № 16. Она предупредила 14-летнюю дочь Олю, что к ним в гости придет «состоятельный и непьющий» Дмитрий Иванович, который занимается заготовкой леса, — с ним Елена познакомилась через объявление в газете.

Когда Болховский вошел в квартиру, Оля отправилась в гости к подружке, жившей по соседству. А Елена сразу поняла, что ее гость — не тот, за кого себя выдает, и обрушилась на него с упреками.

Если бы Елена вела себя более предусмотрительно и (…) через некоторое время под каким-либо предлогом сказала «до свидания», то я мог бы уйти, как уходил в подобных случаях от других. Но она свои эмоции затянула и выплеснула, в ответ на это не сдержался и по-своему выплеснул эмоции и я Из показаний Виктора Болховского

Когда Оля вернулась домой, в дверях ее встретил «Дмитрий Иванович», который назвал себя «профессиональным маньяком». Он заявил девочке, что расправится с ней, как уже поступил с ее матерью, если она не будет выполнять все его приказы. Маньяк издевался над Олей несколько часов, а затем уснул, и около полуночи девочка смогла сбежать.

Голая, со связанными скотчем руками, я выбежала на лестничную площадку и стала стучаться к соседке. Она впустила меня к себе, и я рассказала ей, что мамы нет, а я кое-как вырвалась из рук преступника. Мы боялись выйти на лестничную площадку. Я по пожарной лестнице спустилась к соседям, проживающим этажом ниже. Оттуда мы вызвали милицию Из показаний потерпевшей Ольги

«Он хвастался на допросе»

В квартире этажом ниже жил сержант милиции. От стука в балконную дверь он проснулся, впустил Олю к себе, а сам поднялся в ее квартиру. Найдя там тело хозяйки и спящего незнакомца, он на цыпочках вышел на лестницу, от соседей позвонил в отдел милиции, а сам остался дежурить у квартиры Елены, чтобы преступник не сбежал.

Следственно-оперативная группа нашла Болховского спящим в кресле со спущенными трусами — он был настолько пьян, что допросить его смогли лишь на следующий день. Задержанный заявил, что не помнит расправы над Еленой, и пришел в себя лишь тогда, когда она уже лежала на кровати без признаков жизни.

Испугавшись, Виктор якобы решил запутать всех и имитировать разбойное нападение, чтобы никто не подумал на него. А Оля, по словам преступника, его и вовсе оговорила.

На первом допросе Болховский рассказывал многое в подробностях и даже немножко хвастался. Но с самого начала он упирал на то, что у него была тяжелая черепно-мозговая травма и самой расправы он якобы не помнил. Зато вспомнил, как девочка, вернувшись в квартиру и найдя мать убитой, сама на него набросилась, раздела и попыталась изнасиловать Ирина Вертопрахова помощник прокурора Черновского района Читы, задержавшая Болховского на месте преступления

При обыске в квартире Елены на вешалке нашли камуфляжный бушлат армейского образца, в боковых карманах которого лежали наличные и ценности, а во внутренних — два паспорта на разные фамилии, но с фотографией Болховского. Как оказалось, по номерам этих добытых где-то паспортов маньяк получал на почте ответы от женщин на свои объявления.

«Разделась, чтобы подставить меня»

На следующих допросах Болховский сознался в совершенных им преступлениях. Однако когда его обвинили в умышленных расправах, сопряженных с разбоями, он резко поменял свои показания.

Предъявленные мне обвинения признаю частично: я действительно совершил эти расправы. Но категорически не согласен с квалификацией — все преступления совершены мной в состоянии эффекта [так собственноручно написал Болховский, имея ввиду аффект — прим. «Ленты.ру»] Из показаний Виктора Болховского

Именно такую позицию он занимал и на следствии, и на суде: якобы потерпевшие начинали его оскорблять, Болховский терял контакт с реальностью, а когда приходил в себя, то видел женщин без признаков жизни. Понимая, что натворил, он в страхе бежал с места преступлений. Но слова преступника никого не убеждали. Показателен его допрос на суде:

Судья: Подсудимый, если вы не трогали девочку, то как вы объясните то, что она была обнажена, а ее руки были связаны скотчем?

Болховский: Она сама разделась, чтобы подставить меня, а руки скотчем я связал ей для того, чтобы она не говорила глупости и не сделала что-то с собой.

Аргументы защиты Виктора Болховского: справка «Ленты.ру» Во время ознакомления с материалами уголовного дела Болховский тщательно зачеркивал даты и фамилии в тех допросах, которые были ему невыгодны, а потом требовал, чтобы эти материалы признали недопустимыми доказательствами. Но у следствия были копии, и суд, изучив эти требования, отверг их. Расправу на улице Ленина, где жила Ирина, он якобы вообще не мог совершить, поскольку в мае был на даче у своей сожительницы, что могли подтвердить несколько десятков свидетелей. Болховский также утверждал, что бушлат, изъятый в прихожей на месте последнего убийства, ему не принадлежал и ценности туда он не складывал. Паспорта же, по версии обвиняемого, нашли не в бушлате, а в пиджаке. Но дело в том, что обыск в квартире производили под видеозапись, и на ней было четко видно, что паспорта изъяли из того самого бушлата, в котором лежали ценности Елены (в том числе сережки, которые в тот вечер были в ее ушах). На ту же запись попало то, как Болховского выводят из комнаты, чтобы везти на медицинское освидетельствование, и он без всякого понукания подходит к вешалке, снимает бушлат и очень привычно надевает его на себя, после чего говорит: «Я готов». К тому же в квартире обнаружили один использованный и пачку неиспользованных презервативов, с которыми Болховский пришел в гости, — это тоже подрывало версию об расправе в состоянии аффекта. На суде после просмотра этой записи Болховский начал орать, а также ругать матом судью, гособвинителя, потерпевших и даже конвой. В итоге его удалили из зала.

Подсудимый упирал на то, что он тяжело болен, что у него регулярно случались приступы эпилепсии и он терял память, хотя продолжал совершать активные действия. «Из-за этого я стоял на учете у психиатра в колонии, поднимите документы! Все мои родственники знают об этом, спросите их», — говорил Болховский на суде.

В ответ суд оглашал показания: за всю жизнь Виктор лишь однажды терял сознание, причем случилось это из-за спиртного и судорог у него не было. Ни его мать, ни другие родственники никогда не говорили о его эпилепсии, да и в местах заключения приступы у него не фиксировались, на учете у невролога он никогда не состоял.

Очагов эпилепсии в мозгу не выявила и энцефалограмма — Болховский симулировал.

С виду Болховский мужик как мужик. Когда его в толпе встретишь, пройдешь мимо и даже не скажешь, что он такой. Но он очень многословный человек. Придешь к нему допрос проводить, а он будет разговаривать часами. А какие он жалобы писал на 15 страниц! Как можно писать такие жалобы? Олег Бочаров следователь прокуратуры Читинской области

Эксперты-психиатры диагностировали у Болховского хронический алкоголизм и сексуальные отклонения, достигшие некросадизма, однако на момент совершения всех преступлений Виктор был вменяем и четко осознавал, что делает.

Вменяем, в принудительном лечении не нуждается, рекомендовано добровольное лечение от алкоголизма в местах лишения свободы Из окончательного вывода экспертов-психиатров

7 февраля 2001 года судебная коллегия по уголовным делам Читинского областного суда приговорила 41-летнего Виктора Болховского к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. У осужденного конфисковали имущество и взыскали с него более 130 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Однако он не согласился с вердиктом суда и начал писать жалобы: только за первые пять месяцев им было составлено 51 заявление. Верховный суд оставил приговор без изменения, и Болховского этапировали в «Черный дельфин».

***

Жалобы осужденный Болховский пишет до сих пор: сегодня это три полных тома уголовного дела. Например, в январе 2025 года он требовал привлечь к ответственности всех сотрудников прокуратуры и уголовного розыска по его делу.

Недавние новости СМИ о том, что осужденный якобы подал на УДО, напомнили ныне почти забытую историю «маньяка по объявлению». Однако корреспонденту «Ленты.ру» в Соль-Илецком суде сведения о возможном УДО Болховского опровергли.

С момента этапирования в колонию «Черный дельфин» осужденный обращался в суд всего два раза — в 2011 и в 2025 годах. Обращения были связаны с отменой дополнительного наказания и пересмотром выплаты морального вреда в связи со смертью потерпевшей. Ходатайств об УДО он не подавал Марат Хаиров председатель Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области

Виктор Болховский продолжит отбывать вечный срок в «Черном дельфине». Возможно, его единственной отрадой, как не раз бывало, станет чтение газет. Вот только вряд ли он сможет подать в них объявления о знакомстве — они остались где-то в 1990-х годах, как и жестокие преступления маньяка.

«Лента.ру» выражает благодарность председателю Забайкальского краевого суда Максиму Нестерову и его сотрудникам, а также председателю Соль-Илецкого районного суда Оренбургской области Марату Хаирову за помощь в подготовке материала.