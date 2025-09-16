Сделано в СССР: какие советские бренды стали «культовыми» на Западе

оветские стали «культовыми» на Западе

В Советском Союзе не оперировали термином «брендинг», но это не значит, что у страны не было своих культовых марок, узнаваемых во всем мире. Для многих на Западе образ СССР, а затем и России, долгое время формировался именно через эти товары-послы. Некоторые из них стали символами качества, другие — могущества, а третьи и вовсе обрели мистический ореол.

Stolichnaya Водка

«Столичная», ласково именуемая на Западе «Stoli», стала эталоном русской водки. Роман западного потребителя с ней начался в 1954 году, когда на международной дегустации слепое тестирование выявило явного фаворита — советскую «Столичную». Она с большим отрывом обошла главный мировой эталон того времени — водку Smirnoff.

Но настоящий триумф случился в 1970-е, когда бренд запустил гениальную рекламную кампанию со слоганом: «Только водка из России — настоящая русская водка!». Это был ход, который не только утвердил Stoli на рынке, но и создал ей ауру аутентичности.

АК-47

Автомат Калашникова — пожалуй, самый узнаваемый продукт с маркировкой «Сделано в СССР». Это был «айфон» своего времени в мире автоматического оружия: надежный, эффективный и простой. Его боевые качества признавали даже заокеанские конкуренты. В 1960-70-е годы АК стал культом для движений за независимость по всему миру, а его популярность породила даже отдельный термин — «калашниковизация». Уникальность этого бренда подчеркивает тот факт, что он удостоился чести быть изображенным на государственном гербе Мозамбика.

Caviar. Черная икра

Когда советскому человеку выпадал жребий отправляться на чужбину, он знал, что должен взять с собой лишь две вещи - водку и черную икру - белое и черное! С помощью двух этих русских специалитетов можно было получить преимущество на деловых переговорах, соблазнить самых недоступных дам, завербовать даже самого непроходимого антикоммуниста.

Эффективность этого гастрономического тандема носило какой-то мистический характер. Для многих западных граждан в этом оккультном гастрономического тандеме был заключен вкус СССР. Единение этих двух вкусовых противоположностей давало мистический эффект: комбинация этих ярких, крайне противоположных вкуса, воплощали собой весь советский шик.

Urals

Марка советской (сегодня – российской) нефти. Один из главных «кормильцев» страны в 1970-1980-е годы: так, только в благополучном 1978 году экспорт нефти дал в конвертируемой валюте 5,5 млрд. долларов из всего торгового экспорта СССР в 13,2 млрд. долларов. Большинство советских людей даже не подозревало, что у советской нефти есть свое имя. Зато об этом знали все мировые трейдеры и американские политики, которые сделали все, чтобы опустить цены на нефть.

Дело в том, что в отличие от арабской и норвежской нефти сорта Brent, себестоимость добычи советской нефти была достаточно высока - примерно 5 долларов, поэтому рентабельность продаж Urals составляла не менее 10 долларов. В 1986 году, путем манипуляций на рынке, нефть упала ниже 10 долларов, и СССР оказался в «штопоре»...

SS-18, Satan

Если Urals раздражал американское правительство, то другой советский бренд -SS-18 Satan – вызывал у них ужас. Вообще «Сатаной» советский стратегический ракетный комплекс назвали сами американцы. В СССР ей дали более нейтральное прозвище – Р-36М. На момент первого испытания в 1973 году эта ракета стала самой мощной баллистической системой, которая когда-либо была разработана. Ни одна система ПРО не была способна противостоять SS-18, радиус поражения которой составлял аж 10 тысяч километров. После создания Р-36М, Советский Союз мог не бояться «гонки вооружений». Однако в 1980-е «Сатана» был модифицирован, и в 1988 году на вооружение Советской армии поступила новая версия SS-18 - Р-36М2 «Воевода», против которой ничего не могут сделать и современные американские ПРО.

Lada

Почему название Lada было предложено в качестве экспортного «нейминга» «Жигулей», остается тайной. От советского названия отказались из-за ассоциаций с французским словом «жиголо». Кто не знает, Лада - это славянская версия Венеры. Об этом знали только узкие специалисты-фольклористы, и совсем уж не догадывались потенциальные западные автомобилисты.

Скажем, в английской языковой стихии, слово Lada практически идентично слово «lad» (пацан, парень, братан). Любопытно, что в середине 1980-х годов в Великобритании, в молодежной неформальной среде, возник феномен так называемой lad-культуры (laddism), из которой, кстати, вышли модные сегодня хипстеры.

«Крутость» лэдов заключалась в коллективных походах на футбол (с драками с фанатами других команд), культе секса и пива, дэнсинге в клубах и особом стиле в одежде. К концу 1980-ых laddism стал самым массовым культом у британской молодежи, а Lada достигла пика продаж в Великобритании. Популярность советской марки была такой, что создавались клубы фанатов Lada Samara и Lada Niva. А последняя даже была «взята на вооружение» британской полиции.

Фотоаппарат Zenit

Сегодня бытует мнение, что советcкие гаджеты значительно проигрывали в качестве аналогичным западным. Это не так. Ярким примером здесь является фотоаппарат Zenit от Красногорского механического завода, который стал настоящим мировым бестселлером. Мало кто знает, что «Зенит» серии Е стал самой массовой зеркальной камерой в мире. А в 1979 году престижный британский журнал What camera? признал Zenit EM лучшим фотоаппаратом года.