«Эпоха застоя»: почему в СССР лучше всего жилось при Брежневе

При слове «застой» у многих возникает образ серой, застойной жизни с пустыми прилавками и вечным ожиданием светлого будущего. Но для миллионов советских людей это были самые стабильные и безопасные годы их жизни. Это было время, когда государство, пусть и неуклюже, но старалось выполнять свои социальные обязательства перед гражданами. Время, которое мы сегодня вспоминаем с противоречивым чувством — где ностальгия по уверенности в завтрашнем дне соседствует с пониманием его иллюзорности.

© Кадр из фильма «Операция «Ы»

Парадокс изобилия

Да, советская экономика была экономикой дефицита. Но это была и экономика гигантского масштаба. К 1980 году СССР уверенно держал второе место в мире по объемам промышленного и сельскохозяйственного производства. Мы были мировыми лидерами по выпуску стали, цемента, тракторов.

Дефицит создавал особую культуру потребления — культуру «доставания». Охота за болгарскими сапогами, финской стенкой или банкой красной икры превращалась в азартную игру, а победа в ней — в маленький семейный праздник. Новогодний стол, украшенный «заказной» докторской колбасой, салатом с оливье и дефицитным «Птичьим молоком», был символом не столько бедности, сколько личной предприимчивости и победы над системой.

Своя квартира

В брежневские годы реальные доходы советских граждан выросли более чем в полтора раза. «Отдыхающее» советское общество наслаждалось спокойной жизнью, привыкая к комфортному быту.

Население в эти годы увеличилось на 12 миллионов человек.

Эпопея стояния в очереди на бесплатное жилье для 162 миллионов человек завершилась успешно, а при квартплате, которая не превышала 3% от совокупного дохода семьи, жить становилось радостней, жить становилось веселей. Кстати, сказать «спасибо» можно и во время очередной поездки на шашлычки на родные 6 соток – возможно, родители получили их как раз в брежневские годы.

Своя машина

В 1970 году на Волжском автомобильном заводе начали собирать автомобиль «Жигули». К концу следующего года завод выпускал по 735 автомобилей ежедневно. ВАЗ-2101, прозванный в народе «Копейкой», вполне реально было «достать» через «шустрых» знакомых (впрочем, как и многие другие вещи) или купить, встав в очередь.

Ждать машину можно было годы или даже десятилетия, но зато каким событием становилась покупка долгожданной «Ласточки»! Конечно, на автомобиль надо было еще накопить, но сделать это было возможно, надо было только потуже затянуть пояса. По крайней мере, собственный автомобиль перестал быть роскошью и утратил статус несбыточной мечты.

ПРО

26 мая 1972 года Брежнев и Никсон подписали договор по ПРО, который ограничил деятельность двух держав в области создания противоракетной обороны и свел до минимума возможность нанесения ядерного удара. После многих лет бесконечного стресса в ожидании очередного военного конфликта наступило относительно мирное время.

Льготное время

Пятидневной рабочей неделей и двумя выходными многие из нас также обязаны брежневской эпохе. В тот период появился и гарантированный оплачиваемый трехнедельный отпуск, которого, к слову, в США нет до сих пор.

А если добавить к этому отсутствие безработицы, бесплатное высшее образование и здравоохранение, бесплатные или льготные путевки в санатории и детские лагеря, и все это на фоне относительной стабильности, то жизнь в Стране Советов представляется почти сказочной.

Олимпиада

Олимпийские игры 1980 года, проведенные в столице, запомнились всем и надолго. Советские спортсмены завоевали рекордное число медалей – 197, в том числе 80 золотых. Правда, справедливости ради стоит заметить, что расклад мог бы быть иным, если бы игры не бойкотировали США и ряд их союзников. Но стоит ли отрицать, что организовано мероприятие было на высшем уровне. Это лишний раз доказало: русский человек может сделать «праздник жизни» вопреки.

Творческий бум

«Бархатные репрессии» — именно так называли борьбу с инакомыслием, которую осуществляло брежневское правительство. Когда в 1968 году академик Сахаров предложил «постепенное сближение капитализма и социализма», его всего лишь отстранили от работы. Страшно представить, что ожидало бы ученого в сталинское время. Пожалуй, именно в брежневскую эпоху страх почти окончательно покинул сердца советских граждан. Многие, конечно, испытывали отвращение к бесконечным «ленинианам» и официальной пропаганде, зато как обогатилась народная среда анекдотами, за которые уже не боялись получить реальный срок.

В период застоя были написаны лучшие книги Шукшина, Распутина, Айтматова, Астафьева, братьев Стругацких. А еще эпоха Брежнева подарила нам великолепные фильмы Гайдая, Рязанова, Данелия, Тарковского: «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Неуловимые мстители», «Кавказская пленница» и «Берегись автомобиля», «Служили два товарища» и «Белое солнце пустыни», «Джентльмены удачи» и «Семнадцать мгновений весны», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Мимино».