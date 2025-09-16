Почему Турция не пускает туристов на гору Арарат

Согласно библейскому преданию, именно на склонах величественного Арарата обрела спасение легендарная семья Ноя, положив начало новой жизни на Земле. Но где же материальные доказательства этого события? История поисков ковчега — это многовековая сага, полная мистических совпадений, политических запретов и неразгаданных тайн.

Святыня, недоступная для смертных

Первым «археологом», отправившимся на поиски ковчега, считается ассирийский монах Яков. Церковные хроники гласят, что в IV веке он предпринял несколько попыток взойти на Арарат. Каждую ночь он засыпал на склоне, а утром просыпался у подножия — гора буквально «отбрасывала» его. Согласно легенде, ему явился ангел, объяснивший, что время для открытия тайны еще не пришло. В знак подтверждения существования ковчега ангел вручил Якову кусок окаменелого дерева, который и по сей день хранится в сокровищнице Эчмиадзинского собора в Армении.

Эта история на столетия отбила охоту у смельчаков штурмовать священную гору. Местные народы — армяне, курды, персы — были убеждены: восхождение является богопротивным делом.

Первые открытия

Лед тронулся лишь в 1829 году, когда профессор Иоганн Паррот, заручившись поддержкой российских властей (Арарат тогда входил в состав империи), совершил первое документально подтвержденное восхождение. За ним последовали десятки экспедиций. Некоторые из них сообщали о невероятных находках: гигантских кораблеподобных отпечатках на льду, массивных деревянных конструкциях, скрытых в расселинах. После мощного землетрясения 1840 года местные жители и вовсе утверждали, что видели, как ковчег разломился на два фрагмента: одна часть ушла под ледник, а вторая застряла в ущелье Ахор.

Доклад Росковецкого

Согласно неподтвержденной документально версии, в 1916-м году лейтенант российской армии Владимир Росковецкий получил приказ провести наблюдение за передвижением турецких войск близ государственной границы России. Совершая полёт на разведывательном самолёте, он заметил на северо-восточном склоне Арарата, в седловине между его двумя вершинами, скалистую равнину с полузамерзшим озером, в котором рассмотрел силуэт корабля. Приняв его за подводную лодку, которую возможно в атмосфере полной секретности испытывали немцы, он доложил о находке в штаб. Однако начальник Росковецкого велел ему лететь обратно к месту обнаружения морского судна, которое могло оказаться Ноевым ковчегом, сохранившимся в относительной целостности благодаря холодному климату, препятствовавшему процессам гниения древесины.

Отправив сведения о возможном сенсационном открытии в Петроград, начальник добился снаряжения на Арарат двух российских отрядов, которым предстояло зайти на гору с двух разных сторон. В результате им удалось добраться до ковчега, замерить его, сфотографировать, осмотреть, обнаружить внутри него множество отсеков для животных и клеток для пернатых. Однако результаты этого исследования после революции 1917-го года загадочным образом исчезли, как впрочем, и сам Владимир Росковецкий. По некоторым данным после смены режима пилот иммигрировал в США, где сменил имя, а сделанные им записи о Ноевом ковчеге попали в руки Льва Троцкого, который их либо уничтожил, либо очень удачно спрятал.

Турецкое табу

После сделки между СССР и кемалистской Турцией 1921 года Арарат полностью перешел под контроль турок, и все вопросы, связанные с восхождением и исследованиями, следовало согласовывать с правительством данной страны. А оно, встав на ноги, и, обведя большевиков вокруг пальца, завело дружбу с США, представители которых с тех пор пользуются единоличным правом на изучение Арарата.

Об этом, в частности, заявлял российский исследователь Владимир Шатаев, по словам которого, американцы проводят активные работы на высоте свыше 4000 м, где бурят лёд в надежде отыскать Ноев ковчег.

Их уверенность в том, что это древнее судно находится на Арарате, основывается на данных полученных ещё в 50-70-х годах XX века, когда в разгар «холодной войны» американские спецслужбы мониторили границы между Турцией и Армянской АССР.

Во время полёта самолёты-разведчики неоднократно фиксировали наличие под одним из ледников горы «араратской аномалии», то есть гигантского и таинственного предмета, похожего очертаниями на корабль.

Все фотографии американских военных были заархивированы. Время от времени они становятся достоянием общественности, подогревая интерес к данной теме.

О том, что турки запретили им восхождение на гору, говорили итальянский альпинист Анджело Палего и его российский коллега Андрей Поляков.

Зато американский астронавт Джеймс Ирвин в 1982 году беспрепятственно забрался на гору и возвестил миру о том, что им обнаружены останки ковчега. Правда, после этого власти Турции запретили ему дальнейшее изучение таинственного объекта.

Причины табу

Среди возможных причин табуирования турками фигурирует та, что отсылает к исламским пророчествам. Согласно им Ноев ковчег будет обнаружен непосредственно перед концом света и, чтобы оттянуть этот момент, власти Турции препятствуют исследованию горы Арарат.

По другой версии они не желают конфликтовать с Арменией, чей национальный символ гора Арарат одним росчерком пера большевиков оказался по другую сторону границы.

Хотя сами турки заявляют, что дозированный доступ туристов на гору Арарат вызван беспокойством за их безопасность. Якобы живущие у подножия горы курды, которые почитают её и ковчег за свои святыни, способны навредить альпинистам, ограбить их или, ещё хуже, убить. Вследствие чего все экспедиции на Арарат проводятся в основном в августе и исключительно по южному склону, который патрулируется турецкими военными. Все туристы обязаны иметь при себе соответствующий пропуск, разрешающий им пребывание в данной местности.