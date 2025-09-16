Почему самая ядовитая змея планеты ни разу никого не убила

Мы делим планету со множеством ядовитых змей. Есть они повсюду, кроме самого холодного континента — Антарктиды. Вполне логично, что именно в Австралии, где на душу населения приходится больше всего ядовитых и просто опасных тварей, живет самая ядовитая змея — тайпан Маккоя (Oxyuranus microlepidotus).

© Соцсети

Споры о том, какая змея обладает самым сильным ядом, идут между зоологами не одно столетие. Как ни странно, но самый главный претендент на пальму первенства — тайпан Маккоя, долгое время в обсуждениях вообще не фигурировал. Причина этого — очень спокойный нрав этой рептилии, на счету которой нет ни единого официально зарегистрированного случая смерти от укуса.

Эти тайпаны вырабатывают яд в 180 раз сильнее, чем у кобры, одна доза которого, составляющая 44 мг, без проблем может умертвить 100 человек или 250 тыс. мышей! Но статистика смертности делает более опасной для жизни человека гадюку обыкновенную, живущую в средней полосе, от укусов которой ежегодно погибают люди.

Австралийский лидер токсичного рейтинга достигает в длину до 2,5 метров. Эта змея — настоящая красавица с коричнево-золотистой чешуей и аккуратной глянцевой, будто отполированной головой. Благодаря своей плодовитости, тайпан Маккоя широко распространен в пустынных и полупустынных регионах Зеленого континента. Самка откладывает 16-20 яиц, из которых через 66 дней появляются малыши.

Самая ядовитая змея планеты тысячелетиями живет бок о бок с австралийскими аборигенами и те не видят в этом никакой проблемы. Люди не трогают больших змей, а те, в свою очередь, стараются держаться подальше от их жилищ. Аборигены хорошо знают, на что способен тайпан Маккоя, но страха перед ним не испытывают, зная миролюбивый нрав этой змеи.

Нельзя сказать, что тайпаны Маккоя никогда не кусали людей — такие случаи бывали. Правда, благодаря вовремя оказанной квалифицированной помощи все заканчивалось благополучно. Все до единого эксцессы такого плана происходили по вине людей, настойчиво преследовавших тайпана или пытавшихся схватить змею руками. Огромная рептилия может справиться с большинством угроз и без яда, поэтому редко настроена использовать в драке «тяжелую артиллерию» даже если ее сильно «достают».

А вот другой очень похожий вид — прибрежный тайпан (Oxyuranus scutellatus), хоть и редко вырастает больше 2 метров, представляет для людей серьезную опасность. Яд этой змеи немного слабее, чем у большого собрата, но зато его в три раза больше!

Прибрежный тайпан может выпустить во время атаки до 120 мг смертоносной отравы, кусая жертву по несколько раз. Укушенный человек умирает через 4-6 часов после укуса, при этом даже своевременная помощь при таком объеме токсина неэффективна. По статистике от яда этой змеи умирает каждый второй укушенный.