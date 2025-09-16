Загадка Тутанхамона: чем мумия фараона озадачила ученых

Кем были древние египтяне? На этот счет десятилетиями ломали копья антропологи и египтологи, причисляя строителей пирамид то к нубийцам, то к семитам, то к афроазиатам. Однако новейшие генетические исследования, кажется, поставили точку в этом споре, открыв неожиданную и даже сенсационную правду.

Фараон и его европейские «родственники»

Первый громкий прорыв совершили специалисты центра генеалогических исследований iGENEA (Цюрих). Им удалось проанализировать ДНК, выделенную из костных останков мумии самого известного фараона — Тутанхамона.

Результаты оказались ошеломляющими. Оказалось, что гаплогруппа R1b1a2, характерная для большинства современных европейцев, была присуща и юному правителю. Это открытие означает, что в среднем половина европейских мужчин являются его дальними «родственниками». А в таких странах, как Великобритания, Франция и Испания, этот показатель и вовсе достигает 60-70%.

«Не правда ли, очень интересно, что Тутанхамон — генетический европеец?» — прокомментировал открытие директор центра Роман Шольц.

Но и это еще не самое удивительное…

Лица кавказской национальности

Немецкие генетики из Института Макса Планка и Университета Тюбингена пошли дальше и исследовали ДНК еще 90 египетских мумий, сохранившихся до наших дней. Африканцев среди них не оказалось вовсе. Большинство из них по геному близки южноевропейцам и жителям современного Ближнего Востока. Ну а общие предки европейцев и египетских фараонов, по-видимому, около 9-10 тысяч лет назад жили на Кавказе, откуда расселились по новым территориям около 7 тысяч лет назад.

Стоит ли после этого говорить, что египтяне — это потомки кавказцев? Пожалуй, нет. Как пишет Йоханнес Краузе из Университета Тюбингена в статье газеты «Nature Communications», вполне возможно, что представители правящей династии и простые египтяне были разными по национальности и даже расе. Скорее всего, этнический состав жителей Древнего Египта был более разнообразен. Но ответы — так это или нет — мы получим в будущем.