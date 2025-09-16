Какие земли империи утратила большевистская Россия

Большевистская революция 1917 года и последовавший за ней распад Российской империи стали одними из самых значительных событий XX века. В результате также немалые изменения претерпела геополитическая карта Европы и Азии. Как новое государство, Советская Россия утратила значительные территории, многие из которых имели стратегическое, экономическое и культурное значение. Эти потери были обусловлены как внутренними, так и внешними факторами, включая заключение Брестского мира, гражданскую войну, интервенции иностранных держав и стремление большевиков любой ценой сохранить власть.

© В. Серов "Штурм Зимнего дворца" 1917 год

Потери на западе

Одной из первых территорий, утраченных Россией, стала Финляндия. До революции она входила в состав Российской империи как автономное Великое княжество Финляндское. После провозглашения независимости в декабре 1917 года Финляндия не только сохранила свои исторические границы, но даже несколько расширила территорию за счет России. По Тартускому мирному договору 1920 года Финляндия получила выход к Северному Ледовитому океану в районе Печенги, а также закрепила за собой Выборг и северную часть Ладожского озера.

В Прибалтике возникли независимые государства Эстония, Латвия и Литва. По мирным договорам, которые большевики заключили с Эстонией и Латвией, к ним отошли территории с преимущественно русским населением: Ивангород, Печоры, Изборск и Пыталово. Эти уступки были сделаны по личному указанию Ленина, который стремился заключить мир с «буржуазными» государствами, чтобы сосредоточиться на внутренней борьбе за власть.

Утрата западных земель

После революции Россия потеряла значительные территории в пользу Польши. По Рижскому мирному договору 1921 года, завершившему советско-польскую войну, последней отошли Западная Белоруссия и Волынь. Эти земли до революции входили в состав Российской империи. Кроме того, Галиция, которая ранее принадлежала Австро-Венгрии, также стал польской после распада Австро-Венгерской империи. Эти потери стали особенно болезненными для России, так как данные регионы имели важное стратегическое и экономическое значение.

Бессарабия и Румыния

Бессарабия, которая вошла в состав Российской империи в начале XIX века, была оккупирована и аннексирована Румынией в 1918 году, несмотря на протесты Советской России, В 1920 году страны Антанты признали ее за Румынией. Однако Советский Союз долгое время не признавал законность этой аннексии, считая Бессарабию частью своей территории.

Потери в Закавказье

Россия также понесла значительные территориальные потери и на Кавказе. После многочисленных войн в регионе в 1918–1921 годах Турция присоединила к себе территории, которые Россия завоевала в ходе Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Это были районы городов Карс и Ардаган, а также горы Большой и Малый Арарат. Однако Советский Союз смог удержать за собой Аджарию, где была создана Аджарская автономная республика.

Дальний Восток

На Дальнем Востоке формально границы России остались неизменными, однако фактически страна утратила контроль над рядом территорий. Так, до 1924 года на острове Врангеля в Чукотском море действовала канадская администрация, а до 1925 года Япония контролировала северную часть острова Сахалин. Хотя эти потери были временными, они наглядно демонстрировали внешнеполитическое ослабление России в результате революции и гражданской войны.

Интеграция в Советский Союз

В отличие от западных и южных границ, в Средней Азии Россия, наоборот, смогла укрепить свои позиции. До революции Бухарский эмират и Хивинское ханство формально оставались независимыми государствами под протекторатом Российской империи. Однако в 1920 году, благодаря вмешательству Красной Армии, эти территории были интегрированы в состав Советской России. На их месте были созданы Бухарская и Хорезмская народные советские республики, которые впоследствии вошли в состав СССР.

Интересно, что вплоть до 1936 года в составе РСФСР в качестве автономных республик состояли Казахстан и Киргизия. Позже они получили статус полноценных союзных республик, войдя уже в СССР.