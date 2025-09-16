Кладоискатель нашел древнюю золотую монету после шести лет неудач

В Великобритании мужчина нашел в поле древнюю золотую монету с помощью металлоискателя. Об этом он рассказал в TikTok.

По словам кладоискателя, он наткнулся на ценную монету после шести лет неудач.

«Боже, я правда не могу в это поверить», — поделился эмоциями мужчина.

Золотой статер — античная монета, которую чеканили в Древней Греции и Лидии с V века до нашей эры до середины I века нашей эры Ее также использовали кельтские племена.

С одной стороны статера часто изображались мифологические персонажи, а с другой — символы города. Упоминание об этой монете есть в Евангелии от Матфея.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел уникальную англо-саксонскую монету VII века с изображением танцующего человека и безграмотной надписью. Она является самой ранней англо-саксонской монетой, обнаруженной в Восточной Англии.