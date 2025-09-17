Почему в России жило больше евреев, чем во всех других странах вместе взятых

История еврейского народа на территории России насчитывает более двух тысячелетий. Самый древний подлинный документ Киевской Руси, известный как Киевское письмо X века, был написан на иврите. К концу XIX века в Российской империи проживало 5,5 миллионов евреев — 80% от их общего числа в мире. Как потомки древних израильтян оказались в восточноевропейских землях?

От Боспорского царства до Хазарии

Первые еврейские общины появились на территории современной России ещё в I-II веках н.э. в греческих колониях на Таманском полуострове. Об этом свидетельствуют археологические находки: могильная плита еврейского воина I века и многочисленные памятники с еврейской символикой.

Значительная еврейская община существовала в Боспорском царстве уже в IV веке, состоявшая из потомков изгнанников ассирийского и вавилонского пленений, а также участников восстания Бар-Кохбы.

В VII-VIII веках через Дербентский проход произошла миграция евреев из Персии на нижнюю Волгу, где возникла столица Хазарского каганата Итиль. Принятие иудаизма хазарской элитой во многом произошло под влиянием этих еврейских общин.

Первые евреи на будущей территории Руси

Первые евреи на будущей территории Руси появились ещё в I-II веках. Они жили в греческих островных колониях. Об этом свидетельствует найденная в Тамани могильная плита еврейского воина, датируемая I веком, а также многочисленные памятники с еврейской символикой еврейской символикой (изображения меноры, шофара, лулава и этрога).

Также известно, что значительное количество евреев проживали в Боспорском царстве ещё в конце IV века, это были потомки участников восстания Бар-Кохбы и тех, кто был изгнан во времена ассирийского и вавилонского пленений.

В VII веке Таманский полуостров был крупным центром сосредоточения евреев. Об этом говорит запись византийского хрониста Феофана, которую он сделал в 671 году: «… в городе Фанагория и его окрестностях около живущих там евреев проживают также и многие другие племена».

Исследователь истории евреев Восточной Европы Юлий Бруцкус писал, что часть палестинских евреев из Персии через Дербентский проход мигрировала на нижнюю Волгу, где в VIII веке появился город Итиль — столица Хазарского каганата. Как известно, одной из религий каганата во второй половине VIII-начале IX века стал иудаизм, который там прижился очевидно под влиянием еврейских общин. В то время еврейские купцы-раданиты по покровительством хазарских правителей занимались торговлей и контролировали оборот меха, оружия, шелка и пряностями между Западом и Востоком.

После распада Хазарского каганата евреи были вынуждены мигрировать на запад. Это подтверждают летописи 1117 года о переселении хазар из Белой Вежи (Саркела) под Чернигов, а также многочисленные топонимы вроде Жидово, Жидичев, Жидова вила, Козари, Козара, Козарзевек на территории Древней Руси и Польши. Евреи в Киевской Руси Ещё в ранний период Киевской Руси еврейские общины были уже в Смоленске, Чернигове, Перемышле и Владимире-Волынском. Сведения о них содержатся в документах XI-XIII веков.

В Киеве также в это время была значительная хазарско-еврейская колония. В летописях Киевской Руси есть упоминания о Жидовском квартале и Жидовских воротах. Одна из древнейших аутентичных рукописей Киевской Руси, так называемое Киевское письмо, было написано на иврите. Это было рекомендательное письмо, выданное Яакову бен Ханукке иудейской общиной Киева. Оно датируется X веком.

Есть и другие исторические подтверждения активности иудейского населения Киевской Руси в X-XII веках. Так, в 1094 и 1124 годах в Киевской Руси были составлены комментарии к Пятикнижию. В 1156 году греческий монах Феодосий упоминал о живших в Киеве караимах. Киевский раввин конца XII века Моше бен Я‘аков из Киева был лично знаком с французским раввином Я‘аковом Тамом и состоял в переписке с главой багдадской иешивы Шмуэлем бен Али ха-Леви Гаоном (он умер около 1194 года), главой иешивы в Багдаде. Посетивший Киев в 1173 году Биньямин из Туделы назвал его «великим городом».

Черта оседлости

Термин «черта оседлости» имеет сегодня негативный подтекст, а часто и воспринимается неверно, как какая-то демаркационная узкая граница. Определимся с терминами. Чертой оседлости называлась граница территории Российской империи, за пределами которой с 1791 по 1915 годы запрещалось постоянное проживание евреев. Важно понимать, что это не была узкая полоска земли, территория черты оседлости составляла 1,224,008 кв. км, то есть это была целая страна, которая по площади больше, чем территория Молдовы, или Белоруссии, или Украины. Для сравнения: территория Израиля: 22 072 кв. км. Известно, что Наполеон, набирая ополчение, обратился к евреям Франции: «Кто вы, граждане, или изгои?».

Евреи, проживавшие в черте оседлости на территории Российской империи крайне редко шли на сотрудничество с Наполеоном, по понятным причинам восприняв нашествие как угрозу своей культуре, традициям и вере, то есть изгоями они себя отнюдь не ощущали, а стали активно помогать русской армии в борьбе с захватчиками.

Черта оседлости только на первый взгляд кажется формой дискриминации (причем не по национальному, а по религиозному принципу), но ещё и формой защиты еврейского общества от внешних влияний. Евреев долго не брали в армию, они не платили налогов. Им разрешались многие виды деятельности, в том числе винокурение, пивоварение, врачебное и аптекарское дело, разрешалось работать ремесленниками и мастеровыми.

После появления черты оседлости не все евреи были ограничены в правах. Исключение делалось для евреев неиудейского вероисповедания, для купцов первой гильдии, дантистов, провизоров, фельдшеров, механиков, тех же винокуров и пивоваров, лиц, окончивших ВУЗы, приказчиков евреев-купцов 1-й гильдии.

Разделы Польши

Самая большая часть евреев оказалась в Российской империи после разделов Польши (1772-1794). После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году на территории России оказалось около 200 тысяч евреев. Российская власть учла специфики традиции. За евреями было сохранено право на публичное отправление веры и владение собственностью. Сенатским указом 1776 было узаконено существование кагала.

Ограничивать в правах евреев начала Екатерина Вторая, но до реакционизма конца XIX века и погромов было ещё далеко. В 1795 черта оседлости включала уже 15 губерний: Волынскую, Екатеринославскую, Киевскую, Подольскую, Полтавскую, Таврическую, Херсонскую, Черниговскую (современная Украина), Витебскую, Гродненскую, Минскую, Могилевскую (современная Беларусь), Виленскую, Ковенскую (современная Литва) и Бессарабскую (современная Молдова). Евреи в России к концу XIX века Немного статистики. В конце XIX века, в 1897 году в мире было 7,5 миллионов евреев, 5, 25 миллиона из них проживали на территории Российской империи. Из них 3,837 млн. жили в Европейской России, 105 тыс. евреев - на Кавказе, в Сибири и Центральной Азии. Евреи составляли свыше 50% городского населения Литвы и Белоруссии. В городах Украины проживало: русских - 35,5%, евреев - 30%, украинцев - 27%.