Унижение бывшего: Пугачева раскрыла тайну своего брака

После отъезда из России Алла Пугачева практически перестала давать интервью и общаться с прессой. Однако на прошлой неделе артистка почти четыре часа рассказывала о личной жизни, творчестве и своем решении оставить Родину. Больше всего публику привлекло откровение бывшей пять раз замужем знаменитости о том, что всего два ее брака были настоящими.

Свой рассказ о личной жизни Примадонна начала с признаний в любви к своему нынешнему супругу Максиму Галкину*. По словам исполнительницы хита «Айсберг», еще во время первой встречи она поняла, что перед ней ее мужчина.

Брак с Галкиным Пугачева назвала не похожим на предыдущие. Даже отъезд юмориста из страны и признание его иноагентом не изменили ее отношения. Она неоднократно называла супруга честным и порядочным человеком, несмотря на его высказывания.

При этом Пугачева без стеснения заявила: в ее жизни было всего два настоящих брака — с Миколасом Орбакасом и нынешний.

Роман с Филиппом

Все остальные отношения артистка назвала «помощью» друзьям. Любовь с Филиппом Киркоровым звезда и вовсе окрестила пиаром. А замуж за него она «выходила», чтобы помочь с раскруткой.

Как призналась Алла Пугачева, много лет назад к ней лично обратилась мать начинающего музыканта. Женщина просила помочь ее сыну пробиться в мир шоу-бизнеса. Виктория отметила, что жить ей осталось не так уж и долго, она боится, что наследник останется без покровителя.

При этом друзья Филиппа говорили об обратном. По их словам, родители певца всегда недолюбливали его супругу и не были в восторге от отношений молодого сына с возрастной избранницей.

Сами возлюбленные на свадьбе не остановились и даже обвенчались в Иерусалиме. Во время таинства Пугачева была в белоснежном платье, словно снова ей 18 лет.

Однако, когда романтический флер спал, знаменитость честно призналась: отношения с Филиппом были ошибкой. Однако тогда ее словам никто не поверил, а экс-супруг предпочел хранить молчание.

Унизила и предала

По словам близких друзей Киркорова, после откровений Пугачевой он закрылся в своем кабинете и некоторое время пробыл там. А позже и вовсе назвал произошедшее предательством и унижением.

Фанаты и друзья Примадонны помнят, что до встречи с Киркоровым она строила отношения с Сергеем Челобановым. Исполнительница даже хотела выйти замуж за возлюбленного, но его вспыльчивый нрав заставил ее передумать. Как раз в это время она встретила Филиппа и быстро переключилась на него.

Ревновала и хотела быть единственной

Однако в те годы артист не был одинок. Киркоров строил отношения с танцовщицей Марией Шатлановой. Отмечается, что Пугачева сильно ревновала будущего мужа к его спутнице и даже добилась увольнения Марии из подтанцовки возлюбленного.

Артистка поставила себе цель стать женой Филиппа, поскольку чувствовала себя старой, отмечают друзья певицы. В то время у нее появился внук Никита, что придало ей новый статус — бабушка. Его знаменитость очень стеснялась.

Брак Филиппа и Аллы, поговаривают коллеги артистов, был взаимовыгодный. Певица получила молодого и энергичного мужа, а музыкант — быстрый старт в музыкальной карьере.

Лучший друг и полное забвение

В последние годы брака пара вместе уже не жила, о чем активно судачили в прессе. Пугачева уже переключила свое внимание на молодого юмориста, а мужа превратила в друга семьи.

К слову, на свадьбе Примадонны и Галкина Киркоров был в списке почётных гостей.

Алла неоднократно называла Филиппа самым близким и родным ей человеком. А потом их отношения закончились. Словно не было брака, любви и громких признаний. Сначала артисты перестали выступать вместе, затем Киркоров отказался от поездок в Грязь. Вишенкой на торте стало признание дочери артиста, что Алла ей никто.

И вот, спустя несколько лет, Пугачева снова вспомнила о бывшем. По мнению фанатов музыканта и коллег, знаменитость просто завидует популярности экс-мужа. Сегодня Филипп Киркоров — востребованный певец, желанный гость на многих телепередачах и концертах. Молодые артисты просят его совета, а коллеги не забывают приглашать даже на личные праздники. Успех поп-короля заметен даже невооружённым глазом.

А его бывшая жена стала обычной беглянкой, пытающейся любыми способами привлечь к себе внимание. Интерес публики к жизни и творчеству Аллы Пугачевой постепенно угасает. Даже громкие и скандальные заявления не могут помочь ей вернуть былую любовь и преданность фанатов. Все осталось там, в далёком прошлом, обернутом в красивые слова о любви и верности.

* признан Минюстом России иноагентом