Русский народ: что о нем говорится в Библии

Хотя Древняя Русь возникла на тысячу лет позже создания библейских текстов, в Священном Писании можно найти упоминания о загадочных народах, которых некоторые исследователи связывают с предками русских. Это история о том, как библейская традиция пыталась осмыслить происхождение народов мира.

Вавилонское смешение

Книга Бытия рассказывает о попытке человечества построить башню до небес и последующем «вавилонском смешении» языков. Современная лингвистика удивительным образом подтверждает эту древнюю историю. Академики Т. Гамкрелидзе и В. В. Иванов в 1984 году обосновали теорию о существовании ностратической языковой общности — праязыка, объединявшего предков индоевропейских, семито-хамитских, картвельских, дравидийских, алтайских и уральских народов.

Распад этой общности, произошедший примерно в V-IV тысячелетиях до н.э., действительно напоминает библейское «смешение языков». Лингвистические исследования показывают, что народы, которые Библия считает потомками сыновей Ноя, действительно могли иметь общее происхождение.

Потомки Яфета

Согласно библейской традиции, все народы Европы происходят от Яфета, одного из сыновей Ноя. Его потомков Библия называет по именам: Гомер, Магог, Мадай, Яван, Фувал, Мешех и Фирас.

Их отождествление основывается как на исторических источниках, так и на традиции истолкования книг Ветхого Завета, возникшей в средневековой науке.

Яван традиционно считается предком древних греков (но не только их). Это хорошо согласуется как с именами его сыновей, отождествляемыми с отдельными этносами Древней Греции, так и с тем, что в древней Индии греков звали яванами. Четыре сына Явана носили имена: Элиса, Фарсис, Киттим и Доданим. Тождество трёх из них не вызывает сомнения. Элиса – предок эллинов, Киттим – предок критян (остров Крит древние евреи называли Киттим), Доданим – предок данайцев. Неоднозначна трактовка имени Фарсис. Согласно одной версии, оно связано с названием порта Тарс в Малой Азии, а согласно другой, Фарсис – предок персов (их страна известна в древности как Парс или Фарс).

Армянский историк Мовсес Каланкатуаци, живший в VII веке нашей эры, достаточно подробно пытался прояснить вопрос о связи библейских персонажей с историческими народами. Потомков Мешеха он считал иллирийцами, потомков Фувала – каппадокийцами, потомков Мадая – мидянами, потомков Магога – кельтами. Потомками же самого старшего из сыновей Яфета – Гомера – он считал сарматов и народы Кавказа. Как видим, в его классификации нашлось место не всем народам Европы. Поэтому были и другие попытки отождествления.

Так, ещё еврейский историк Иосиф Флавий в I веке нашей эры счёл потомков Гомера киммерийцами и кельтами, потомков Фираса – фракийцами, а потомков Магога – скифами.

Сыновей Гомера, по Библии, звали Аскеназ, Рифат и Фогарма. В Х веке хазарский царь Иосиф в письме к еврейскому советнику халифа Кордовы Хаздаю ибн Шафруту называет потомками Фогармы хазар, тюрков, булгар и угро-финские народы. Но из-за созвучия имени Фогарма с индоевропейским народом тохар, достигшим Центральной Азии, а после исчезнувшим, некоторые сейчас склонны отождествлять Фогарму именно с предками тохар.

Рифата Иосиф Флавий считал предком пафлагонцев – небольшого народа в центре Малой Азии. Потомков Аскеназа он называл астаназийцами, но что это был за народ – сейчас ответить невозможно.

Однако в Средние века сложилась тенденция считать Аскеназа предком германцев и славян – народов Восточной и Центральной Европы. Она возникла из того, что в то время Аскеназом стали называть весь этот обширный регион. Отсюда произошло слово «ашкенази», которым евреи именуют своих единоплеменников – выходцев из Германии, Польши, Венгрии и России.

Таким образом, получается, что предком славян, согласно Библии, был Аскеназ, старший сын Гомера, старшего сына Яфета.

Но ведь первоначальные русы, по всей видимости, не были славянами. Существуют две точки зрения на их этническое родство. Согласно одной, древние русы были скандинавами, то есть германцами. Следовательно, и в этом случае, по Библии, Аскеназ был их предком.

Экзотические версии

По другой современной гипотезе, древние русы были иранцами. В этом случае, согласно библейской традиции, их предком мог быть кто-то из других сыновей Яфета: Мадай либо Яван (и его сын Фарсис). Впрочем, если эти русы были родственны скифам, тогда, по Иосифу Флавию, они являются потомками Магога. А если русы произошли от сарматов, то, по Каланкатуаци, они опять же являются потомками Аскеназа, старшего сына Гомера, либо второго сына Гомера – Рифата.

В XVII веке киевские книжники утверждали, что Москва была основана сыном Яфета, Мешехом (Мосохом), и унаследовала его имя. Эту версию упомянул в своей «Истории российской» в XVIII веке Василий Татищев.

Но в Библии есть смутное упоминание некоего народа Рос (Рош). В русском переводе (с греческого) книги пророка Иезекииля есть такие слова: «Сын человеческий! Обрати лицо твоё к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество. И скажи: “Так говорит Господь Бог: вот Я – на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала…”» (Иез., 38:2-3).

Многие библеисты считают, что соседство слова «рош» с именами сыновей Яфета Магогом, Мешехом и Фувалом привело переводчиков к неправильной мысли, что Рош тоже означает имя собственное. В латинской Библии здесь нет никакого Роша. Это слово переводится с еврейского как «главный, великий». Следовательно, получается главный князь в земле Магог.

Однако ещё в VI веке сирийский историк псевдо-Захария говорил о народе Рос, живущем где-то на севере. Если это понимание всё-таки верно, то библейским предком русских является, по-видимому, Магог, что согласуется с версией Иосифа Флавия о происхождении скифов.