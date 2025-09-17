Неуловимую черную пантеру впервые сняли на видео во время спаривания

В Бразилии видеоловушка, установленная в лесах Амазонии, сняла неуловимую черную пантеру. Об этом сообщает Earth.com.

Самку ягуара редкого окраса впервые сняли на видео во время спаривания с обычным ягуаром.

«Мы сорвали пресловутый джекпот, — заявил профессор университета Восточной Англии Карлос Перес, изучавший полученные кадры. — Шестиминутный эпизод показывает ухаживание и совокупление. Если бы они отошли всего на несколько метров, мы бы пропустили все!»

По словам Переса, это видео имеет важное значение, поскольку размножение ягуаров в естественных условиях изучено плохо. Снятые кадры помогли ученым сделать вывод, что брачное поведение черных и обычных ягуаров не отличается. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Ecology and Evolution.

Примечательно, что на видео у черной пантеры можно заметить признаки лактации. Скорее всего, у нее уже есть детеныши, и она совокупилась с самцом для защиты, а не для зачатия. Таким образом она предотвращает риск того, что один из ягуаров расправится с ее детенышами.

Черные пантеры не являются отдельным видом ягуаров. Необычная окраска связана с мутацией — меланизмом. Она свойственна примерно 10 процентам ягуаров и чаще встречается у особей, живущих в густых лесах, где темная шерсть помогает маскироваться.

Ранее сообщалось, что в Великобритании профессор из Уорикского университета заявил, что раскрыл тайну больших диких кошек, которые, по мнению научного сообщества, не водятся в стране. Он получил образец одной из них и нашел в нем биологические материалы лисы и крупной кошки из рода пантер.