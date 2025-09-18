Что «русский Нострадамус» предсказал России до 2062 года

В истории России было немало провидцев, но perhaps самым необычным из них стал царский генерал Валентин Мошков. Его называли «русским Нострадамусом» за смелые предсказания, простирающиеся вплоть до 2062 года. Однако в отличие от мистиков, свои прогнозы Мошков строил не на видениях, а на строгой научной теории, которую он разработал в начале XX века.

Военачальник и ученый

Валентин Александрович Мошков (1852–1922) был человеком эпохи Возрождения в погонах. Выпускник престижного Михайловского артиллерийского училища, герой Русско-турецкой войны, дослужившийся до чина генерал-майора, он обладал пытливым умом исследователя. Мошков был не просто военным — он состоял в Императорском географическом обществе и руководил этнографическим обществом при Казанском университете.

В 1913 году, на пике карьеры, генерал неожиданно уходит в отставку, чтобы полностью посвятить себя науке. Его главный труд — «Новая теория происхождения человека и его вырождения» — вышел в свет в Варшаве. Революция и Гражданская война заставили Мошкова эмигрировать в Болгарию, где он и скончался в 1922 году. А уже в 1930-х годах его имя и работы были надолго вычеркнуты из советской науки за «ненаучность» и «идеализм».

Теория циклов Мошкова

О Валентине Мошкове вспомнили только через 60 лет после смерти. Именно тогда, как утверждает Игорь Прокопенко, автор книги «Тайны пророчеств и предсказаний», исследователи обнаружили труды генерала, содержащие предсказания о будущем России. В частности в своем труде «Новая теория происхождения человека и его вырождения» Мошков изложил теорию о цикличности истории. Согласно предположениям ученого, каждый исторический цикл представляет собой период продолжительностью 400 лет. В свою очередь каждый цикл делится на 2 части по два столетия: прогонизм или стабильное развитие и время упадка. Иными словами, по Мошкову, в первой половине 400-летнего цикла любое государство крепнет и достигает расцвета в конце 200 года, а затем происходит постепенное снижение мощи.

Кроме того Мошков был уверен в том, что каждое столетие цикла также имеет свои характерные черты. Валентин Александрович даже дал им названия: «золотой», «серебряный», «медный» и «железный» века. Первые три века содержат как подъем, так и упадок, но последний, «железный», представляет из себя «сплошной упадок». Также, если верить Виктору Белову, автору книги «Время перемен в России», Мошков говорил, что 20 лет в начале и 20 лет в конце любого цикла – это всегда так называемое «смутное время». По этим «смутным временам», а также по событиям, которые резко отличаются от предыдущего направления государственной жизни, можно определить границы циклов.

Генерал о современной России

Как пишет Николай Непомнящий в издании «Великая книга пророков», за начало первого исторического цикла Валентин Мошков взял 812 год, когда вожди полян, ильменских славян, кривичей и ряда других племен объединились, образовав первое древнеславянское государство, которое принято называть Киевской Русью. Непомнящий путем несложных вычислений приходит к выводу, что началом третьего 400-летнего цикла являлся 1612 год. Таким образом до 1712 года в России длился «золотой» век, с 1712 до 1812 – «серебряный», с 1812 до 1912 – «медный». Самое же упадочное столетие длилось в России с 1912 по 2012 годы. Мошков уверенно заявлял, что последние 12 лет данного цикла россияне должны были наблюдать за полной анархией в стране.

Между тем следом за «железным» веком, как писал Валентин Мошков, должно начаться «золотое» столетие. Вот только, как указано в сборнике «Русская расовая теория до 1917 года» (ФЭРИ-В, 2002 год), даже условно благоприятный «золотой» век делится на два 50-летних периода, первый из которых является самым трудным. Иными словами, по Мошкову, настоящего расцвета Россия не достигнет по меньшей мере до 2062 года. Тем не менее ученый утверждал:

«К счастью, вместе с законами исторических циклов для нас открылась истинная причина вырождения и безошибочное средство к его устранению».

Валентин Александрович уверял, что о том, как обратить «железный» век в «золотой», он расскажет в своей следующей книге. Однако написать ее военачальник не успел.