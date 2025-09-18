Как советскую Россию приняли в Лигу Наций

Можно сколько угодно принижать роль России, утверждать, что в ее вес, например, в мировой экономике невелик, но как только дело доходит до серьезных событий выясняется – без нее обойтись невозможно. Ровно это случилось 18 сентября 1934 года, когда Советский Союз вступил в Лигу Наций. И куда долго принимать не хотели. А потом сами пришли, и сами попросили.

Лига Наций – предшественница ООН. Ее возникновение стало результатом Версальской мирной конференции по итогам Первой мировой войны. Основана в 1919 году и ставила своей целью недопущение новых крупных вооруженных конфликтов.

Ее основными органами были Ассамблея, которая собиралась раз в год в сентябре и в которой принимали участие все страны члены Лиги. Совет Лиги Наций – что вроде нынешнего Совета безопасности ООН, и постоянный секретариат во главе с генеральным секретарем. Располагалась организация в Женеве.

© Дворец Наций в Женеве — штаб-квартира Лиги с 1938 года

Сразу же после возникновения, тогда еще РСФСР, попросилась стать ее членом. Но получила категорический отказ. Еще бы – основатели Лиги в это время сами участвовали в интервенции на территории России. Отказались они принимать туда и Германию, но позже, в конце 1920-х годов, когда начали восстанавливать ее военную промышленность, все же позвали.

Россию там видеть не хотели категорически. Особенно неистовствала Польша, устраивая истерики всякий раз, когда вдруг какая-то из стран об этом задумывалась. Там были полны панской спеси, охвачены идеей возрождения Великой Польши и уже видели себя хозяевами всей Восточной Европы. Были и другие принципиальные недруги, все очень мелкие, вроде Бельгии.

Но ситуация в мире стала меняться. В 1931 году Япония вторглась в Китай, и Лига Наций никак не сумела этому воспрепятствовать. Даже и не посмела. А Америка радостно поставляла агрессору нефть. Она не была в Лиге, но о дальновидности политиков говорит этот факт многое.

А когда в 1933 году к власти в Германии пришел Гитлер и отправил все пункты Версальского мира в утиль, то в Европе и вовсе встрепенулись. Они ж возрождали Германию для похода на Восток, а та на соседние страны начала облизываться.

Вот тогда и вспомнили, что есть одна страна, без которой глобальные проблемы в мире еще ни разу не удалось решить – про Россию. А там и не отказывались от сотрудничества никогда. Но на условиях равноправия.

В самом конце 1933 года И. Сталин дал большое интервью газете The New York Times в котором высказался и о Лиге Наций. Он заявил, что СССР готов поддержать организацию, если она будет добиваться мира.

«Несмотря на уход Германии и Японии из Лиги Наций – или, может быть, именно поэтому, — Лига может стать некоторым фактором для того, чтобы затормозить возникновение военных действий или помешать им», — сказал Сталин американскому журналисту Уолтеру Дюранти.

В Европе было два политика, которые эти слова советского лидера мгновенно услышали – это министр иностранных дел Франции Луи Барту и занимавший на тот момент такой же пост, а впоследствии президент Чехословакии, Эдвард Бенеш. Вот на эти две страны Гитлер в первую очередь и поглядывал, и они это знали.

Трудно было себе представить большего ненавистника Советской России, чем Барту. Но когда немецкие войска вошли в демилитаризованную Рурскую область, то человека как подменили. Он выдвинул идею «Восточного пакта», где были бы Германия, СССР, Польша, Чехословакия и страны Балтии.

По его мнению, такой союз о взаимопомощи мог обезопасить Европу от новой войны. Но нарвался на истерику Польши, которая вообще никак не хотела видеть Россию ни в одной организации. Пилсудский и вовсе чванливо заявил, что Польша, как мощная держава, заключила с Германией пакт. Потом эта «великая держава» первой и падет.

Но Барту не успокоился и стал продвигать идею включения Советского Союза в Лигу Наций. Нарком иностранных дел СССР Максим Литвинов горячо поддержал эту его идею. Но предупредил – Советский Союз сам проситься второй раз не будет.

Тогда Барту провел переговоры с целом рядом стран и вскоре, 15 сентября 1934 года, СССР получил официальное приглашение вступить в Лигу Наций сразу от 30 государств. Предложение в тот же день было принято.

И вот 18 сентября 1934 года, на Ассамблее, торжественно объявили о принятии СССР в эту организацию. Забавно, что история для широкой публики не сохранила имени председателя, который в тот день вел заседание и зачитал решение. Хотя, наверное, в протоколах можно найти.

Советская делегация, состояла из наркома Максима Литвинова, полпреда в Италии Владимира Потемкина и полпреда в Финляндии Бориса Штейна. Церемониймейстер несколько ошибся и раскрыл двери еще до объявления председателем решения Лиги. Советская делегация прошествовала через весь зал под одобрительные кивки и заняла свои места. Но вот пресса этот эпизод преподнесла как «неотесанность» русских, которые не знают этикета.

Тем не менее за вступление Советской России в Лигу Наций проголосовало 39 государств из 51. Против были три – Голландия, Португалия и Швейцария, остальные воздержались. И сразу же Россию приняли в Совет Лиги и, удивительно, что против уже не выступил никто, хотя десять стран воздержались.

Литвинов в своем выступлении резонно отметил, что по факту состоялось объединение двух Лиг, ведь СССР — это тоже союз 185 наций.

Так СССР вступил в Лигу Наций. Но пробудет там совсем недолго – уже 14 декабря 1939 года исключат за войну с Финляндией. Таким образом вне этой организации оказались ключевые игроки мировой политики тех лет – Германия, Япония и СССР. А США вовсе никогда в нее не вступали.

Не удивительно, что Лига Наций после этого стала всего лишь обычным бюрократическим учреждением без какого бы то ни было влияния. С этого момента о ней уже никто не вспоминал – историю творили другие.