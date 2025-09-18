«Джаназа»: почему в исламе в похоронах участвуют только мужчины

В исламской традиции погребальный обряд — джаназа — это строго регламентированный свод правил, призванный обеспечить усопшему достойный переход в вечность. Одной из самых заметных особенностей для стороннего наблюдателя является отсутствие женщин в похоронной процессии. Хотя прямого запрета в Коране нет, эта традиция соблюдается во многих мусульманских общинах. В чем же ее причины?

Основные постулаты джаназы

Согласно заветам Пророка Мухаммеда, похороны должны состояться как можно скорее, желательно в течение первых 24 часов после смерти. Это продиктовано как уважением к усопшему, так и практическими соображениями, особенно в странах с жарким климатом.

Умирающего должны уложить на спину ступнями в сторону к Мекке. Если сделать это по каким-то причинам нельзя, то лицом к Мекке на бок. Последний долг перед умирающим – дать ему напиться священной воды Замзам, а при ее отсутствии – гранатового сока. Над умершим совершают омовение, в котором участвует 4 мусульманина. Женщинам запрещено омывать мужчин. Исключение – омовение мужей.

Перед погребением мулла читает суру 36 «Йасин», в которой говорится о всесилии Творца, аде для грешников и рае для праведников, а также посмертном воздаянии и воскресении. Чаще мусульман хоронят без гроба. Тело опускают в могилу ногами вниз, как бы усаживая покойника лицом к Мекке. Если хоронят женщину, то при погребении над ней держат покрывало, чтобы закрыть тело от мужских взглядов.

Делать большой холм над могилой нельзя. Его высота не должна превышать четырех пальцев. В одном из хадисов говорится, что высота могильного холма должна быть такой, чтобы с расстояния 7 шагов он не был различим. В исламе также не принято ставить высокие и тяжелые надгробия, строить над могилой усыпальницы и семейные склепы.

Процессия движется быстро, без остановок. Носилки с телом несут строго головой вперед, и темп задается быстрый. Участие в таком шествии требует физической выносливой. Считается, что присутствие женщин, которые могут физически не выдержать быстрого темпа или поддаться эмоциям, может замедлить весь обряд.

Кроме того, исламские правила морали предписывают избегать тесного смешения полов в публичных местах. На похоронах, где люди собираются близко друг к другу, соблюсти это правило практически невозможно. Чтобы не нарушать нормы приличия, женщины часто остаются дома.

Неуместные разговоры

Хотя Пророк прямо не запрещал женщинам участвовать в похоронной процессии, однако рекомендовал этого не делать. В хадисе 559 приводятся слова сподвижницы пророка Умм Атыййи: «Нам было воспрещено сопровождать похороны, но не строго». Одной из причин такого наставления являются общепринятые нормы женского поведения.

Правила мусульманской морали запрещают женщинам стоят на любых общественных мероприятиях рядом с мужчинами, а на похоронах, где все участники располагаются поближе к телу умершего, «смешения» мужчин и женщин избежать сложно. Женщины также могут невольно начать разговор на бытовую тему, обсуждать детей или жизненные неурядицы, а подобные разговоры на мусульманских похоронах запрещены.

Не посыпайте голову пеплом

В состоянии стресса от потери близкого человека женщина может совершить другой неподобающий поступок. Например, слишком демонстративно проявить скорбь – громко заплакать или начать причитать, что также недопустимо. Считается, что от этого умерший испытывает муки. Строгий запрет на громкое оплакивание умершего – главная причина, по которой в похоронах участвовали только мужчины.

Как поясняет в «Полной истории ислама и арабских завоеваний в одной книге» А.Попов, рождение этой традиции восходит к детскому опыту Мухаммеда, когда участие в похоронном обряде женщин было обязательным. На похоронах его деда, хранителя ключей от Каабы Шейбы, женщины-курайшитки поснимали украшения, смыли румяна и белила, надели темно-синие траурные платья и стали причитать, расцарапывая лица и разрывая одежду.

Нередко на мусульманские похороны приглашались профессиональные плакальщицы, среди которых были настолько искусные, что во время стенаний они имитировали раздирание кожи. Подобная традиция долгое время бытовала и в православии.

Картина страдающих на похоронах деда женщин произвела на маленького Мухаммеда тяжелейшее впечатление, поэтому позднее он запретил участие в похоронах профессиональных плакальщиц и самоистязания. Он не дал прямого запрета женщинам для участия в погребении близких, но чтобы громкий женский плач не омрачил похороны, мужчины предпочитают оставлять жен, сестер и дочерей дома.

Об исключениях

Точка зрения на то, что мусульманским женщинам не стоит ходить на похороны, опирается также на предание об участии Посланника Аллаха в похоронах. У пришедших женщин Пророк спросил, могут ли они нести покойника на кладбище и хватит ли у них сил, чтобы предать его земле? Женщины ответили «нет»! Тогда Мухаммед велел им возвращаться домой.

Но если богослов имам Абу-Ханифа настаивал, что присутствие женщин на мусульманских похоронах недопустимо, то имам Малик напоминал о двух исключениях. Во-первых, на похоронах могут присутствовать пожилые женщины. Во-вторых, женщины сами могут похоронить умершего только в том случае, если рядом нет мужчин, способных отнести тело на кладбище и предать его земле по всем правилам.