Цена улыбки: сколько заплатили Гагарину за подвиг, изменивший историю

Первый полет человека в космос длился всего 108 минут. Однако этого времени хватило, чтобы старший лейтенант ВВС СССР Юрий Гагарин навсегда изменил историю человечества.

За этот подвиг первый космонавт планеты в 1961 году получил звезду Героя Советского Союза, высшую награду в стране. Но это было не все: награды и подарки посыпались на Гагарина как из рога изобилия.

До и после полета Гагарин, как и все другие космонавты, получал зарплату около 500-600 рублей, она в разы превышала средний заработок по стране. Но главным вознаграждением за риск были премии за каждый полет. Так, за первый старт он получил 15 тыс. рублей. По тем временам это были огромные деньги — 184 средние зарплаты за месяц. Помимо этого, выплаты получили даже близкие родственники Гагарина.

Согласно секретному распоряжению правительства, Гагарин получил новенькую «Волгу», полностью обставленную мебелью и бытовой техникой четырехкомнатную квартиру в Москве. Родители Героя СССР также были вознаграждены: им дали новый дом. Помимо этого, государство полностью «экипировало» всю семью первого космонавта — от носков до пальто.

Тем временем популярность Гагарина вышла далеко за пределы Советского Союза. Во время поездок за границу космонавту дарили уникальнейшие подарки. В Италии ему преподнесли роскошный Ferrari, во Франции — спорткар Matra Djet. Власти Кубы и Бразилии вручили ему высокие государственные награды. У него было несколько иностранных орденов, в то время как советский был только один — Орден Ленина.

Два года назад в России был утверждён Орден Гагарина, который будут вручать за заслуги в области космоса. Первой награду получила Валентина Терешкова, первая в мире женщина-космонавт, писал «ГлагоL».