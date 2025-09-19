Многие известные картины являются не только шедеврами живописи, но и настоящими загадками. Какие тайные символы вложил мастер? Какие предметы, изображенные на полотнах, были знаками, понятными для современников? Какие смыслы авторы вкладывали в свои произведения? Картины достоверно показывают особенности мировосприятия людей прошлых эпох.

Многие шедевры живописи вдохновляют не только современных художников, но и писателей. Так, Артуро Перес-Реверте создал прекрасный роман "Фламандская доска". В центре сюжета - вымышленная картина фламандского художника Питера ван Гюйса "Игра в шахматы", на которой зашифрована тайна об убийстве рыцаря. Мистическим образом события изображенной игры в шахматы начинают происходить и в реальной жизни, повторяя шахматные ходы.

Но вернемся к реальным картинам. Какие символы и тайные смыслы скрыты на 20 всемирно известных полотнах?

Как читать символы в живописи

Иконография - устойчивая система изображения персонажей, предметов или сюжетов в изобразительном искусстве. Она характеризуется повторяемостью характерных черт архетипа или первообраза, а также сохранением первоначального смыслового содержания.

В эпоху Возрождения и в Новое время на многих картинах часто изображались определенные предметы, фрукты или растения, которые имели устоявшееся символическое значение.

К примеру, лилия - символ невинности и целомудрия. Яблоко - намек на грехопадение. Зеркало часто символизировало тщеславие. Сова была символом мудрости, а собака - верности. Череп, как и песочные часы, в западном искусстве символизировал смерть и быстротечность жизни. Ключи могли обозначать знания, власть или богатство.

Большое значение также имели цвета тех или иных предметов или одежды, а также позы изображенных персонажей.

20 картин с тайными символами

"Мона Лиза" ("Джоконда"), Леонардо да Винчи (ок. 1503-1506)

Одна из самых известных картин в мире. Изображенная на полотне женщина сидит на кресле вполоборота к зрителю, а на ее губах застыла чарующая полуулыбка. Правая рука девушки лежит поверх левой - на картинах Ренессанса это символ верности. Портрет изображен на фоне пейзажа с озерами и горами. Считается, что на картине изображена Лиза Герардини, супруга флорентийского торговца Франческо дель Джокондо. Но этот портрет неоднократно приписывали и другим известным дамам того времени.

Леонардо использовал прием сфумато - технику мягкого перехода тонов, благодаря которому предметы и люди обретают воздушные очертания вместо отчетливых линий. Создается ощущение, что женщина на портрете одновременно смотрит и куда-то вдаль, и на зрителя. Этот "эффект присутствия" является одной из причин популярности картины.

А отсутствие бровей создает ощущение мягкости в выражении лица "Моны Лизы", делая ее еще более загадочной. Долгое время считалось, что в эпоху Леонардо в среде аристократов было модно сбривать брови. Также существует версия, что изначально "Мона Лиза" была с бровями, но они могли быть утрачены из-за времени или не совсем удачной реставрации. Чтобы объяснить загадочное выражение лица модели, картину анализировали даже с медицинской точки зрения. Высказывались предположения, что изображенная женщина могла страдать гипотиреозом - отсюда и необычная мимика.

Ученые из Базельского университета проанализировали рисунки Леонардо да Винчи (зарисовки стрекозы в движении) и пришли к выводу, что итальянский мастер мог обладать "сверхбыстрым взглядом". То есть мог видеть от 50 до 100 "кадров" в секунду, тогда как у обычного человека этот показатель составляет 20-40. Возможно, именно благодаря этой особенности он мог улавливать и запечатлевать мимолетные выражения. Может быть, в этом и кроется загадка улыбки "Моны Лизы".

Итальянский исследователь Сильвано Винчети обнаружил, что в левом зрачке "Джоконды" скрыты буквы "LV". Возможно, это подпись художника, его инициалы - Леонардо да Винчи. Сейчас всемирно известный шедевр выставляется в Лувре (Париж).

"Тайная вечеря", Леонардо да Винчи (1495-1498)

"Тайная вечеря" - монументальная роспись Леонардо да Винчи, изображающая последнюю трапезу Христа с учениками. Фреска находится в монастыре Санта-Мария-делле-Грацие в Милане.

Леонардо изобразил момент, когда Иисус Христос сообщает, что один из учеников предаст его. Художник мастерски передал эмоциональную реакцию апостолов на эту новость. Возле Иуды художник изобразил опрокинутую солонку, которая во все времена считалась плохой приметой.

Вся композиция построена на основе геометрических фигур. Христос расположен четко по центру фрески и вписан в равносторонний треугольник - символ божественной троицы. Апостолы сгруппированы по трое.

Фигуру справа от Христа традиционно интерпретировали как апостола Иоанна. Но существует версия, что здесь изображена Мария Магдалина. Это - единственный персонаж с кулоном, и с более женственными чертами лица.

В 2003 году итальянский музыкант Джованни Мария Пала сделал предположение, что если провести нотный стан через всю фреску, а положение рук апостолов и кусков хлеба читать как ноты, то это очень похоже на музыкальное произведение. Причем мелодия читается справа налево, как в зеркальном отражении, которое Леонардо часто применял для своих записей. Все эти загадки до сих пор не имеют однозначного ответа.

"Герника", Пабло Пикассо (1937)

Картина была создана Пикассо по заказу правительства Испанской Республики для испанского павильона на Всемирной выставке в Париже. Мотивом послужила бомбардировка города Герника в Стране Басков на севере страны, которая произошла в апреле 1937 г. в ходе Гражданской войны в Испании (1936-1939). В считанные часы город был буквально стерт с лица земли. Картина представляет собой антивоенный манифест против ужасов и разрушений во время войны.

Картина в стиле кубизма изображает страдания людей и животных, разрушенные города и царящий хаос. Можно разглядеть изображения умирающей лошади, мертвого солдата с обломком меча в руке, фигуру человека среди пламени пожара. Художник говорил, что бык в "Гернике" олицетворяет жестокость. Судя по всему, это отсылка к популярной в Испании корриде.

Композиция выглядит довольно хаотично, а изображения накладываются друг на друга, что подчеркивает бессмысленность и жестокость военных разрушений. А черно-белая цветовая гамма имитирует газетные фоторепортажи тех времен. Сейчас картина находится в Центре искусств королевы Софии в Мадриде.

"Сад земных наслаждений", Иероним Босх (ок. 1490-1500)

Знаменитый триптих голландского художника Иеронима Босха был написан между 1490 и 1510 гг. На левой створке изображен Рай и сотворение Евы, на правой - Ад с различными чудовищными фигурами и орудиями пыток, а в центральной части триптиха - фантасмагорический "сад" с множеством фигур и мини-сюжетов.

Современные искусствоведы, изучающие картины Босха, высказывают предположения, что художник мог принадлежать к секте адамитов. А возможно, что Босх был приверженцем катарской ереси. Согласно учению катаров, ветхозаветный Иегова, творец материальной вселенной, на самом деле был Князем Тьмы. Босх часто критиковал католическую церковь. К примеру, один из грешников на триптихе изображен рядом со свиньей в монашеском головном уборе.

Многочисленные фигуры, вкушающие различные блага, являются символами смертных грехов и человеческих пороков. Различные ягоды символизируют земные соблазны и выступают аллегорией распущенности. Кошка с мышью - намек на души, оказавшиеся в ловушке материального мира. Музыкальные инструменты символизировали похоть, т.е. "телесную музыку". Сладострастие катары считали самым большим грехом. Часто встречающиеся у Босха прозрачные сосуды, внутри которых находятся фигуры влюбленных, по мнению некоторых исследователей могут иллюстрировать нидерландскую поговорку "Стекло и любовь - как они недолговечны".

Хоровод всадников в центральной части - символ перевоплощений из одного мира в другой. Примечательно, что этот караван движется против часовой стрелки. Возможно, таким образом художник хотел подчеркнуть свое ироничное отношение к происходящему. Сейчас триптих находится в музее Прадо в Мадриде.

"Сон разума рождает чудовищ", Франсиско Гойя (1799)

Эта работа из цикла "Капричос" высмеивает невежество и ложные знания. Летучие мыши, совы и кот символизируют суеверия и недоверие к прогрессивным идеям Просвещения.

Офорт сопровождает описание: "Когда разум спит, фантазия в сонных грезах порождает чудовищ, но в сочетании с разумом фантазия становится матерью искусств и всех их чудесных творений". Серия гравюр хранится в Мадриде.

"Троица", Андрей Рублев (ок. 1420 г.)

На иконе изображен сюжет из Ветхого Завета о явлении Аврааму Бога в виде трех ангелов: Отца, Сына и Святого Духа. Линии фигур ангелов образуют круг. Эта богословская аллегория олицетворяет триединую природу Бога.

За спинами ангелов написаны дерево (Древо Жизни), храм (символ Святого Духа) и гора (символ Голгофы и подвига Иисуса Христа). Чашу в центре стола считают прообразом причастия.

Считается, что Андрей Рублев написал "Троицу" для Троице-Сергиева монастыря (ныне Троице-Сергиева лавра). В 2024 году икона была возвращена на историческое место.

"Постоянство памяти", Сальвадор Дали (1931)

"Постоянство памяти" - одна из самых узнаваемых картин Дали. Гиперболизированные предметы с неестественными деталями - довольно частый прием в сюрреализме. В центре композиции - трое плавящихся часов, которые символизируют прошлое, настоящее и будущее. Существует версия, что мягкие часы отсылают к теории относительности Эйнштейна. По легенде, идея картины пришла к Дали во время наблюдения за плавящимся сыром на ужине.

Сухой ствол дерева символизируют конец жизни и бренность бытия. Море на заднем плане - символ бессмертия и вечности. А горизонтально лежащее зеркало в левом углу картины может быть отсылкой к непостоянству всего видимого мира. Через 20 лет Дали использовал эту картину в качестве прообраза для еще одной работы - "Дезинтеграция постоянства памяти".

Картина находится в коллекции Музея современного искусства в Нью-Йорке. Образ мягких часов стал культовым и часто тиражируется в современном искусстве.

"Сикстинская Мадонна", Рафаэль (1512)

На полотне изображена Дева Мария на небесах с младенцем Иисусом на руках. Она стоит в окружении святых Сикста и Варвары и двух ангелов.

На картине зашифровано множество символов. Святой Сикст был небесным покровителем семьи делла Ровере, из которой происходил папа римский Юлий II, заказавший картину.

Примечательно, что на картине изображены шесть фигур, а "Сикст" как раз переводится как "шестой". На руке святого художник изобразил шесть пальцев - еще одна шестерка, зашифрованная в картине. А на мантии Сикста вышиты желуди и дубовые листья - символы рода Ровере.

Фигуры Марии и святых образуют треугольник, что трактуется как символ гармонии. Зеленый занавес красиво обрамляет сверху все фигуры.

Впоследствии многие художники стали подражать стилю Рафаэля и использовать его композиционные приемы. Знаменитая картина сейчас находится в Дрезденской галерее.

"Ночной дозор", Рембрандт (1642)

Полотно было заказано Стрелковым обществом - голландским отрядом гражданского ополчения. Художник изобразил момент, когда рота строится для марша. Картина стала новаторской для своего времени, так как Рембрандт изобразил людей в движении. В то время были в моде статичные парадные портреты. На таких групповых портретах ополченцы изображались в парадной одежде, а не в доспехах. Художник был обязан учитывать и размер денежного вклада заказчиков, поэтому кого-то изображали в полный рост, а кого-то нет.

Название "Ночной дозор" у работы появилось лишь в XIX в. Но во время реставрации выяснилось, что картина потемнела от времени, и запечатленное действие на самом деле происходило днем. В 1715 году картину перенесли в Амстердамскую ратушу. Тогда полотно обрезали по краям, чтобы оно поместилось на новом месте. В результате композиция заметно изменилась. Сейчас картина находится в Рейксмюсеуме в Амстердаме.

"Школа Афин", Рафаэль (1509-1511)

"Школа Афин" символизирует единство искусства, философии и науки, которое было отличительной чертой итальянского Возрождения. На фреске изображены самые влиятельные мыслители античности - Платон, Аристотель и Сократ. Рафаэль изобразил и своих выдающихся современников, в том числе Микеланджело и Перуджино.

Рафаэль создает иллюзию глубины, мастерски прописывая реалистичный передний план и демонстрируя мастерство перспективы. Геометрически выверенные пропорции делают эту картину одним из шедевров Ренессанса. Фреска находится в Станце делла Сеньятура Апостольского дворца в Ватикане.

"Черный квадрат", Казимир Малевич (1915)

"Икона" модернистов и одно из самых непонятных произведений искусства. Малевич выбрал именно черный цвет, потому что он содержит в себе все остальные.

Существуют различные интерпретации смысла картины. Черный - как символ пустоты и бесконечности. Гиперболизированный манифест отказа от реалистических образов.

"Черный квадрат" заставляет задуматься о том, что вообще представляет из себя искусство, и какие критерии того, что ценно, а что нет.

Сегодня известны четыре "Черных квадрата" Малевича. Два хранятся в Третьяковской галерее, один - в Русском музее, и один - в Эрмитаже.

"Крик", Эдвард Мунк (1893-1910)

Центральная кричащая фигура - универсальное выражение экзистенциального ужаса.

Небо, окрашенное в красные и оранжевые тона, символизирует хаос. А искаженная перспектива создает ощущение нереальности.

Есть версия, что фигура на картине не кричит, а наоборот, закрывает уши от окружающего гула.

Известно, что Мунк страдал маниакально-депрессивным психозом. Существует четыре версии картины.

Есть поверье, что все версии "Крика" прокляты. Многие люди, тесно контактировавшие с полотнами, часто заболевали или внезапно умирали.

"Венера Урбинская", Тициан (1538)

Картина была написана по заказу герцога Урбинского Гвидобальдо II делла Ровере и получила свое название в честь титула заказчика. На полотне изображена лежащая на ложе молодая нагая женщина. За ней на кровати спит маленькая собачка. Интересно, что такая же собачка изображена на портрете Элеоноры Гонзага кисти Тициана. На заднем плане изображены две служанки возле сундука. Шиповник в руках женщины и мирт на окне - традиционные символы брачной жизни.

Поза Венеры Тициана повторяет позу Венеры Джорджоне. Сам Джорджоне умер от чумы, поэтому его "Спящую Венеру" заканчивал его друг Тициан. "Венера Урбинская" хранится в галерее Уффици во Флоренции.

"Весна (Примавера)", Сандро Боттичелли (ок. 1480)

На картине "Весна (Примавера)" изображены несколько мифологических персонажей в саду. В центре композиции - Венера, богиня любви. Рядом с ней - три Грации (Красота, Целомудрие и Наслаждение). Также на полотне присутствуют бог музыки и путешественников Меркурий, бог весеннего ветра Зефир, богиня цветов Флора, нимфа Хлорида и крылатый Амур. Распространена трактовка, что картина символизирует "развитие" любви от плотской физической до возвышенной духовной.

Примечательно, что на картине Сандро Боттичелли изобразил несколько сотен различных видов цветов. Исследователи полагают, что такое разнообразие флоры мастер писал не с натуры, а срисовывал цветы из гербариев. Возможно, художник вдохновлялся популярными в то время гобеленами мильфлер ("тысяча цветов"). На таких гобеленах часто изображали фигуры на темном фоне в окружении множества детально проработанных цветов и растений. Картина находится в галерее Уффици во Флоренции.

"Сотворение Адама", Микеланджело (1512)

Знаменитая фреска Микеланджело украшает потолок Сикстинской капеллы в Ватикане. Слева на скале лежит Адам, а справа в воздухе парит Бог. Они протягивают руки друг к другу. Адам символизирует земное начало, а Бог - божественное. При этом Бог дарует Адаму искру жизни. Символично, что руки Адама и Бога не соприкасаются. Возможно, Микеланджело хотел метафорически подчеркнуть разрыв между материальным миром и духовным.

Существует гипотеза, что плащ, развевающийся вокруг Бога и его спутников, повторяет контуры человеческого мозга. В эпоху Ренессанса уже существовали представления о том, что мозг является вместилищем разума. Микеланджело занимался анатомией, поэтому имел представление о том, как выглядит мозг.

"Портрет четы Арнольфини", Ян ван Эйк (1434)

Работа Яна ван Эйка - первый известный в европейской живописи парный портрет, шедевр Северного Возрождения. На картине в полный рост изображены купец Джованни Арнольфини и его жена. Они держатся за руки. Пара облачена в роскошные одежды. Возле их ног стоит маленькая собачка - распространенный символ верности. Женщина намеренно изображена возле кровати как хранительница домашнего очага, а мужчина стоит рядом с окном, так как работает вне дома.

По одной версии, ван Эйк изобразил чету Арнольфини в день бракосочетания. По другой версии, портрет был написан в память о покойной супруге купца. Любопытно, что в люстре зажжена всего одна свеча. По мнению исследователей, это подтверждает версию о том, что картина написана в память об умершей супруге. На раме вокруг зеркала 10 крошечных изображений со сценами Страстей Христовых. Причем сцены со стороны Джованни происходят при жизни Христа, а со стороны супруги - после его смерти. Еще одно доказательство в пользу версии, что к моменту создания картины жена Джованни скончалась.

Самая интересная деталь - зеркало, которое отражает фигуры главных действующих лиц и очертания еще двух человек. Возможно, эти персонажи - свидетели на свадьбе. Зеркало отражает всю комнату в мельчайших деталях. Впоследствии художественный прием ван Эйка с зеркалом использовали многие художники, особенно для передачи дополнительного смысла.

Рядом с зеркалом висят четки - символ чистоты. А экзотический апельсин на подоконнике указывает на богатство пары. Надпись на стене над зеркалом гласит: "Johannes van Eyck fuit hic", т. е. "Ян ван Эйк был здесь". Возможно, эта запись означает, что сам художник был свидетелем на свадьбе или помолвке. "Портрет четы Арнольфини" находится в Лондонской национальной галерее.

"Менины", Диего Веласкес (1656)

"Менины" - картина о написании картины. На полотне изображена сцена того, как художник Веласкес пишет портрет Филиппа IV с его супругой и племянницей Марианной Австрийской. На картине также изображена дочь правящей четы инфанта Маргарита Тереза со свитой.

Художник изобразил самого себя рядом с огромным полотном, но на картине не видно, кого именно он собирается запечатлеть. Это можно понять только по зеркалу на заднем фоне, в котором отражаются две фигуры, позирующие художнику. Получается, что Веласкес изобразил зрителя на месте королевской четы.

Художественный прием с зеркалом отсылает к работе Яна ван Эйка "Портрет четы Арнольфини". "Менины" выставляются в музее Прадо в Мадриде.

"Послы", Ганс Гольбейн Младший (1533)

На картине изображены два богатых знатных человека: французский посол в Лондоне Жан де Дентевиль и французский епископ Жорж де Сельв. Мужчины изображены в полный рост, они облачены в дорогие одежды. Герои картины облокотились на этажерку, на которой лежит множество предметов - глобус, солнечные часы, различные музыкальные инструменты.

Все предметы изображены с невероятной точностью, можно сказать, в технике гиперреализма. По раскрытым страницам одной из книг даже можно понять, что это - книга с расчетами немецкого астронома Петера Апиана.

Существует версия, что порванная струна лютни символизирует церковный раскол, связанный с реформами Мартина Лютера. На это указывает и то, что рядом с лютней лежит сборник гимнов Лютера. А на небесном глобусе изображено небо 11 апреля 1533 г., в Страстную пятницу, ровно 1500 лет спустя после смерти Христа. А в верхнем углу за занавеской виднеется скрытое распятие.

Самая большая загадка картины находится прямо по центру. Анаморфное изображение на переднем плане под определенным углом зрения превращается в череп. Ни одна деталь здесь не случайна. Все эти символы также отсылают к тщетности земных занятий по сравнению с духовными и напоминают о быстротечности жизни. Картина принадлежит Лондонской национальной галерее.

"Олимпия", Эдуард Мане (1863)

В центре картины - полулежащая обнаженная женщина. На ней черный чокер с жемчужиной, серьги и золотой браслет. За женщиной стоит темнокожая служанка с букетом цветов в белой бумаге.

"Олимпия" Мане с точки зрения композиции и позы главной героини почти полностью повторяет "Спящую Венеру" Джорджоне и "Венеру Урбинскую" Тициана. Но "Олимпия", представленная публике, вызвала настоящий скандал. Ранее обнаженные женщины на картинах были собирательными образами античных богинь. А Мане представил современницу.

Кроме того, Олимпиями в то время часто называли женщин легкого поведения. Более того, героиня смотрит прямо в глаза зрителю, куртизанки на людях скромно отводили глаза. Еще и черный кот на кровати - явная противоположность собаки как устоявшегося символа верности, часто изображаемого на картинах.

Первые зрители, увидев работу Мане, пришли в такую ярость, что не раз пытались повредить полотно. Из-за этого картину перенесли в дальний зал и закрепили высоко на стене, чтобы ее не испортили. После скандальной выставки художник долгое время хранил работу в своей мастерской. Сейчас она выставляется в Музее Орсе в Париже.

"Свобода, ведущая народ", Эжен Делакруа (1830)

На картине представлена сцена баррикадного боя на одной из улиц Парижа. В центре изображена аллегорическая фигура Свободы - женщины Марианны, символа Французской республики. Одежда на Марианне представляет собой смесь крестьянской одежды и древнегреческого хитона. В руке она держит триколор - символ французской национальной идеи: свобода (синий), равенство (белый) и братство (красный).

На картине изображены разные сословия. Понять это можно по их головным уборам. Фригийский колпак женщины - символ освобождения (такие колпаки в древности носили отпущенные на волю рабы). Мужчина в цилиндре - обобщенный образ буржуазии, фигура в двууголке - символ интеллигенции. А фигура в берете символизирует рабочий класс. Картина находится в Лувре (Париж).

Старинные картины и сейчас притягивают внимание. Зрители часто пытаются разгадать, что именно хотел показать художник, какие смыслы лежат на поверхности, а какие скрыты за различными символами.

Для того, чтобы суметь разгадать истинный смысл известных полотен, нужно учитывать контекст эпохи, в которую они были написаны. Надо изучать символику, принятые традиции и типичные художественные приёмы того времени. На многих знаменитых картинах зашифровано сразу несколько загадок. А различные интерпретации и недавно обнаруженные факты при современных методах исследования лишь увеличивают притягательность старинных шедевров.

Часто задаваемые вопросы

Что чаще всего означает лилия, череп, яблоко, зеркало, песочные часы, собака, сова?

Лилия обычно символизирует чистоту. Яблоко может означать любовь, мудрость или же первородный грех. Зеркало - правда или тщеславие. Песочные часы - традиционный символ скоротечности времени. Череп - неизбежность смерти. Собака чаще всего олицетворяет верность, а сова - мудрость.

Какие картины считаются самыми загадочными?

"Мона Лиза" ("Джоконда") Леонардо да Винчи, "Сад земных наслаждений" Иеронима Босха, "Портрет четы Арнольфини" Яна ван Эйка считаются одними из самых загадочных картин, которые скрывают множество тайн.

Как музейные исследования (рентген, ИК-съемка) меняют трактовку символов?

В 1959 году во время реставрации картину "Дама с единорогом" Рафаэля Санти просветили рентгеном и обнаружили, что вместо единорога ранее на полотне была изображена маленькая собачка. Находка меняла смысл картины, ведь единорог считался символом девичьей невинности, а собачка часто символизировала супружескую верность.

Во время реставрации картины Иоганна Вермеера "Девушка, читающая письмо у открытого окна" выяснилось, что вместо голой стены на заднем плане был изображен Купидон.

Портрет Лавуазье и его жены Мари-Анны был написан французским художником Жаком Луи Давидом в 1788 году, накануне Великой французской революции. По политическим соображениям, чтобы не провоцировать публику, художник закрасил предметы роскоши на картине и сделал одежду героев более скромной.

Какие российские произведения богаты символикой?

Икона "Троица" Андрея Рублева, работы авангардистов Василия Кандинского и Казимира Малевича.

С чего начинать "читать" сложную картину непрофессионалу?

Нужно учитывать контекст эпохи, распространенные иконографические приемы, изучать символику изображенных предметов.