Почему женщины народа саянов были сильнее мужчин

Саяны — народ, проживавший в Курской губернии вплоть до начала XX века. Он отличался не только внешностью и культурными особенностями, но и уникальной социальной структурой, где женщины играли важную роль. Физическая сила, выносливость и высокий рост саянок вызывали восхищение даже у тогдашних ученых.

Где жили саяны

Саяны обитали в Курской губернии, на левом берегу реки Сейм, а также на притоках Тускари и Рати. Их поселения располагались в низинах, скрытых от посторонних глаз, зачастую неподалеку от рек. Несмотря на соседство с великороссами и украинцами, саяны продолжительное время сохраняли самобытность, что проявлялось в их внешнем облике, культуре и языке.

Внешность и физическая сила

Саяны резко выделялись среди окружающего великоросского населения. Все они были рослыми, светловолосыми и светлоглазыми. Их глаза, как правило, были серыми или голубыми, а лица были узкими и вытянутыми. Ученые, изучавшие этот народ, отмечали, что саянские женщины были сложены "на диво прочно и устойчиво". Их выносливость и сила поражали современников. Такая физическая “одаренность”, вероятно, была связана с образом жизни и трудовыми обязанностями. Женщины-саянки активно участвовали в сельскохозяйственных работах, занимались ремеслами и, возможно, выполняли часть функций, которые в других культурах считались исключительно мужскими.

Происхождение названия

Происхождение названия народа до сих пор вызывает споры среди ученых. Одна из версий, предложенная филологом Дмитрием Зелениным, связывает название "саяны" с искажением слова "себя" – "сая". Однако другие исследователи указывают на связь с традиционным женским сарафаном, который также назывался "саян". Этот сарафан шился из черной материи, украшался золотым или серебряным позументом и дополнялся холщовым фартуком – запоном. Однако версия о том, что народ получил название от элемента женской одежды, вызывает сомнения. Обычно такие названия давались по мужскому одеянию, как, например, "чернокафтанники" или "черные клобуки". Скорее всего, именно уже существующее самоназвание народа дало название сарафану, а не наоборот.

Теории происхождения

Происхождение саянов также остается предметом дискуссий. Этнограф Н. Добротворский считал, что саяны представляли собой "особую народность", этнографическую ветвь, резко отличавшуюся от русских и украинцев. Он указывал на их уникальные сказки, песни и традиции, которые не могли бы сохраниться, если бы они были просто этнографической группой русских.

Согласно еще одной из версий, саяны были белорусами, которые переселились в Курскую губернию из-за тяжелых жизненных условий. Это объясняет их второе название – "горюны". Однако сами саяны отрицали эту версию, утверждая, что прозвище "горюны" связано с их страданиями и испытаниями, а не с происхождением.

Историк Е. Л. Марков предполагал, что саяны могли быть финно-угорским племенем, которое в период крепостного права было переселено в Курскую губернию. Эта теория объясняет их культурные и физические отличия от окружающего населения.

Сами саяны утверждали, что их предки были монастырскими крестьянами, которых освободила императрица Екатерина II. После этого они стали оброчными крестьянами, сохранив при этом свою обособленность.

К началу XX века саяны полностью растворились среди русских.