Некоторые цвета почти невозможно встретить на государственных флагах. Один из них – фиолетовый. И причина в этом вовсе не в символике или эстетике.

В древности все красители получали из природных источников. Красный делали из ягод и личинок, синий – из меди, черный – из угля. Но фиолетовый оказался самым труднодоступным: чтобы получить хотя бы один грамм такого пигмента, требовалось переработать около 10 тысяч редких морских моллюсков из Средиземного моря. Цена такого красителя была настолько высокой, что даже короли не всегда могли себе его позволить.

Из-за этого фиолетовый почти не использовался в геральдике и государственной символике. Только с XIX века, когда английский химик случайно создал синтетический фиолетовый пигмент, этот цвет стал доступнее. Сегодня его можно увидеть, например, на флагах Доминики или Никарагуа, но все равно этот цвет редкость.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @alekseinevzorov.