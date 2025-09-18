Как русские наказывали гулящих женщин в старину

Русская деревня XIX – начала XX века была местом, где жизнь каждого человека находилась под пристальным вниманием односельчан. Здесь каждый шаг, поступок или слово становились достоянием общественности. Неудивительно, что нравственные устои, особенно касающиеся женской чести, играли ключевую роль в формировании общественного порядка. Женщина, хранившая целомудрие до брака и оставшаяся верной супругой, считалась эталоном добродетели. А любое отступление от этих норм подвергалось суровому осуждению и наказанию.

© unsplash

Позор и изоляция

Для девушки потеря девственности до брака грозила не только личным позором, но и осуждением всей семьи. В деревенской среде такие девушки становились объектом насмешек и презрения. Подруги избегали общения с ними, не приглашали в хороводы и игры, считая, что их репутация может быть запятнана общением с "падшей". Молодые мужчины насмехались над ними, а старшее поколение выражало негодование, называя таких девушек "распутными", "греховодницами" и "блудницами".

Семья блудницы также страдала от общественного осуждения. Родители часто прибегали к физическим наказаниям, били и проклинали дочь, а другие члены семьи могли полностью прекратить с ней общение. Девушка становилась изгоем не только в обществе, но и в собственном доме. Наказания за блуд обычно носили довольно унизительный характер.

Например, гулящим девушкам отрезали косы – символ девичьей чести и красоты, ворота их домов мазали дегтем, что служило своеобразным "знаком позора". Иногда таких девушек заставляли полуголыми бегать по деревне, подвергая их насмешкам и унижениям.

Однако если связь оставалась тайной, общество могло закрыть на это глаза. Мужчины, особенно молодые, часто сами участвовали в вечерках и посиделках, где допускались подобные вольности. Это порой приводило к тому, что женихи терпимо относились к "обману" после первой брачной ночи.

Без надежды на прощение

Если к блудницам иногда относились с определенным снисхождением, то прелюбодейкам, женщинам, изменившим мужу, прощения не было. Деревенское общество осуждало их практически единогласно, а наказания были крайне жестокими. В первую очередь, судьба изменницы зависела от ее мужа, ведь в патриархальном укладе семья находилась под его полным контролем. Если супруг решал наказать неверную жену, то никто не осмеливался заступиться за нее.

Одним из самых распространенных наказаний было публичное унижение. Женщину могли раздеть догола, запрячь в телегу и водить по деревне, погоняя ее кнутом и сопровождая бранью. Это было не только физическим, но и моральным наказанием, так как после такого позора женщина становилась объектом злословия и насмешек односельчан на многие годы. Ее называли "растащихой дома" или "несоблюдихой", подчеркивая ее неспособность хранить семейный очаг.

В некоторых случаях наказания могли быть менее жестокими. Например, если речь шла о "солдатках" – женах мужчин, ушедших на военную службу на долгие годы. Общество проявляло к ним больше понимания, считая, что их измена была вызвана одиночеством и отсутствием мужской поддержки. Однако даже в таких случаях возвращавшиеся мужья часто уходили от своих жен, не желая мириться с их поступками.