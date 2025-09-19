В Малайзии мать чудом спасла маленького сына от таинственной похитительницы в торговом центре. Об этом сообщает Mothership.

Инцидент произошел в городе Паданг Бесар, штат Перлис. Женщина рассказала, что только что вернулась с семьей из Таиланда. Ее сыну-дошкольнику срочно понадобилось в туалет. Женщина подвела его к турникету платного туалета в ТЦ и начала копаться в сумочке в поисках мелочи. Она отпустила руку ребенка, и он ушел на несколько шагов вперед.

В этот момент из толпы появилась женщина 30 лет, взяла мальчика за руку и попыталась увести его. Ребенок подумал, что это его мать, и пошел с ней. Настоящая родительница увидела это и громко окликнула сына, который только тогда понял, что взял за руку незнакомку.

Несостоявшаяся похитительница сразу же отпустила мальчика, извинилась и сказала, что обозналась. После этого она быстро ушла. Мать мальчика решила рассказать эту историю, чтобы родители внимательнее следили за детьми. Сообщила ли женщина о случившемся в полицию, не уточняется.

Ранее в США родители отбили сына у похитителя. Мужчина схватил шестилетнего ребенка на улице и попытался убежать с ним.