Две противоположности: в чем отличия метро Пхеньяна и Нью-Йорка

Метро в Нью-Йорке и Пхеньяне — это две разные противоположности. Одно является идеологическим символом и убежищем, другое строили как средство передвижение для миллионов жителей растущего мегаполиса.

Метро в Пхеньяне, столице КНДР, является одним из самых глубоких в мире. Его станции залегают на глубине до 100 м. Но в нем есть всего 2 линии общей протяженностью 22, 5 км.

Пхеньянская подземка это не просто транспорт, а часть гигантского подземного города-убежища на случай ядерной войны. Его залы роскошны и напоминают дворцы: мрамор, массивные люстры, мозаичные панно, прославляющие вождей и победы.

Названия станций — «Товарищ», «Слава», «Воссоединение», «Победа» — говорят сами за себя. В пхеньянском метро всегда чисто, за порядком следят сотрудницы в униформе, а проезд символический, стоит всего 2 рубля. Северокорейская подземка напоминает скорее музей и стратегический объект, даже люди здесь перемещаются почти бесшумно.

Нью-йоркское метро — это гигантский, шумный и никогда не спящий организм. В нем 472 станции и 34 линии, в этом лабиринте заблудиться проще простого. Усугубляет путаницу еще и то, что поезда разных маршрутов идут по одним путям, делясь на локальные и экспрессы, отмечает канал «Путешествия с Лидией Винокуровой«.

Многие станции нью-йоркской подземки обшарпаны, а платформы и тоннели населены гигантскими крысами, которые чувствуют здесь себя хозяевами. На сегодняшний день это утилитарное пространство, где красота уступила место функциональности.