Когда русские мужчины могли целовать друг друга

На Руси поцелуй был не просто выражением чувств, но и важным обрядом, наполненным глубоким символизмом. Многие иностранцы, посещавшие Русь, удивлялись, как часто и свободно русские целуются, и особенно их поражали мужские поцелуи. В отличие от современных представлений, в Древней Руси и в последующие века мужские поцелуи имели строго определенный смысл и были частью культурных, религиозных и даже государственных традиций.

© Б. Кустодиев «Пасхальный день»

Радость Воскресения Христова

Одна из наиболее известных традиций мужских поцелуев на Руси связана с празднованием Пасхи. Обряд христосования, который включал троекратный поцелуй, был символом всеобщей радости и христианского единения. Впервые он упоминается в Иноческом уставе XII века. На пасхальном богослужении присутствующие сначала целовали Евангелие, затем игумена, а после этого начинали целоваться друг с другом — причем, без каких-то половых различий.

Неудивительна в этом контексте и традиция, введенная при дворе Николая I: монарх поздравлял с Пасхой не только приближенных, но и простых людей. Царь целовал каждого, кто приходил на прием, что подчеркивало взаимосвязь между Православием, Самодержавием и Народом. Дальше —больше. Так, дневники Николая II свидетельствуют, что эта процедура занимала у него до нескольких дней — за один раз он мог перецеловать сотни людей. Например, в 1896 году в Малахитовой палате царские поцелуи получили около пятисот человек. Чтобы облегчить царю задачу, участников христосования просили не стричь коротко усы и бороды, но даже это не спасало монарха от распухших из-за раздражения губ и щек.

Акт прощения

Другая важная традиция мужских поцелуев связана с Прощенным воскресеньем — последним днем перед Великим постом. Как нетрудно догадаться из названия, в этот день православные просили друг у друга прощения за нанесенные обиды. Поцелуй в данном случае был знаком примирения и очищения перед началом поста, который символизировал «временную смерть» для верующих. Этот обряд объединял людей и помогал им вступить в пост с чистой душой. Для мужчин поцелуй в Прощенное воскресенье также был актом подтверждения братства и взаимного уважения.

Поцелуи перед сражением

Мужские поцелуи на Руси также имели место перед военными походами и сражениями. Они символизировали прощание, которое могло быть последним, и выражали готовность воинов стоять друг за друга до конца. Так, в книге А. Сахарова «Полководцы Древней Руси» описывается, как перед битвой с половцами в 1111 году князь Владимир Мономах обратился к воинам с вдохновляющей речью. После его слов: «Здесь смерть нам. Станем же крепко», воины начали обнимать и целовать друг друга, тем самым подтверждая свою сплоченность и готовность сражаться до последнего.

Знак дипломатического доверия

В дипломатии поцелуй на Руси играл роль, аналогичную подписи. Во время приема иностранных послов царь мог завершить серию аудиенций обрядом крестного целования. Этот обряд символизировал заключение договоренностей и взаимное доверие. Л. Черная в своей книге «Повседневная жизнь московских государей в XVII веке» отмечает, что такие поцелуи были не просто формальностью, а важным элементом дипломатического этикета. Они подчеркивали серьезность намерений сторон и их готовность соблюдать достигнутые договоренности.

Ритуальные поцелуи

Также мужские поцелуи были частью многих религиозных обрядов. Например, в монастырях во время богослужений братья могли целоваться в знак духовного братства и любви. Этот обряд подчеркивал, что все присутствующие равны перед Богом и связаны узами единой веры. В свадебных церемониях поцелуи между представителями сторон жениха и невесты также подтверждали их добрые намерения и новые семейные связи.

Как ни парадоксально, поцелуи имели место и во время похорон. Прощаясь с умершим, его целовали в лоб и губы, тем самым не только провожая в последний путь, но и как бы «ставя печать» на возможности вернуться в мир живых. На поминках же нередко целовались друг с другом, выражая надежду, что почивший обязательно попадет в Царство Божие.

Кроме того, на Руси поцелуй также использовался как символ примирения между мужчинами. Если между двумя сторонами возникал конфликт, его разрешение часто сопровождалось не только рукопожатием, но и троекратным поцелуем. Этот жест закреплял заключенный мир и показывал, что обиды остались в прошлом.