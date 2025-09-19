Тайна смерти Александра Блока

104 года назад не стало Александра Блока. Автор поэмы «Двенадцать умер в возрасте 40 лет. Его смерть до сих пор остается загадкой. В новом выпуске «Исторического детектива Николай Валуев изучил как известные, так и мало обсуждаемые версии гибели поэта, сообщает корреспондент «МИР 24 Анастасия Глебова.

В 1920 году, незадолго до гибели, поэт жаловался на постоянную усталость. Говорил, что не может подняться по лестнице на второй этаж без передышек. Блок стал пользоваться тростью, прихрамывал, страдал от сильной боли в суставах рук и ног.

«Когда человек находится в таком состоянии, то вряд ли это что-то может изменить. Вообще Блок умирал очень тяжело, и последние дни его можно сравнить с тем, что он все время, что он как будто тонул и хватал воздух ртом, именно из-за этого ему вводили морфий.

По Петрограду ходили слухи о безумии Блока. Известно, что он хотел уничтожить все экземпляры поэмы «Двенадцать. Часто прибывал в состоянии апатии или агрессии. Никто из врачей не мог поставить точный диагноз.

«Наверное, многие хотели смерти Блока. Блока печатали, Блока при власти. Это же вечный такой змеиный клубок. Вся эта творческая интеллигенция, все друг друга хотят подсидеть. Ну имен конкретных мы не назовем, имя им, как говорится, легион. За границей хотели смерти Блока, потому что им нужен был как раз таки человек, умерший в стане большевиков, чтобы можно было сказать, что его заморили, убили, уничтожили, человека, который с большевиками хотел порвать раз и навсегда.

В молодости здоровью писателя даже завидовали. Резкое ухудшение стало шоком для всех, кто знал его лично.

После смерти Александра Блока вскрытия не проводили. Петроградский совет помог родственникам в организации похорон. В последний путь на Смоленское кладбище поэта провожали около 200 человек. К этому времени у врача Александра Пекелиса появилось предположение, что причиной смерти Блока стало воспаление сердечных клапанов. Сейчас эту болезнь знают как эндокардит.

Среди возможных причин смерти — отравление и даже сифилис. От чего на самом деле погиб поэт, разбирался Николай Валуев и эксперты.

