Где в России живут потомки викингов

Когда у России день рождения? Наверное, 12 июня, ответят некоторые. Но эта дата для большинства людей ни с чем торжественным не связана, а у многих вообще вызывает изжогу из-за Ельцина и лихих 90-х, когда появился этот праздник. Но на самом деле у России есть другая дата, подходящая под ДР, — 21 сентября 862 года легендарный Рюрик прибыл на княжение в Старую Ладогу. С этого эпизода начинаются все учебники по отечественной истории. Кем был знаменитый варяг и что после себя оставил? В скольких современных россиянах течет кровь этого правителя и как живут современные Рюриковичи?

Насколько сильно влияние викингов на Русь

На Руси скандинавов знали как варягов, русов или колбягов, а мы их знаем как грозных воинов с севера и основателей нашей государственности. Во всяком случае, так утверждается в ряде официальных источников и учебников.

До сих пор доподлинно неизвестно, кем были Рюрик и его дружина, которые были призваны на Русь. По словам эксперта по викингам из Института всеобщей истории Елены Мельниковой, все известные данные о Рюрике взяты из легенд конца IX века, которые в XI веке переписали летописцы. За этот промежуток история могла забыться или видоизмениться, однако основные моменты подтверждает археология.

Сказание о Рюрике складывалось на северо-западе восточной Европы в районе Ладоги, где проходил важнейший торговый путь c Балтики до Каспийского и Черного морей. Это так называемый путь из варяг в греки, соединявший цивилизации Севера и Юга. Есть свидетельства того, что скандинавские отряды активно им пользовались для торговли и налетов. Одним из таких был и отряд Рюрика.

«Откуда появился, сказать просто невозможно. Но большая часть скандинавов приходила из средней Швеции, оттуда удобнее всего было сюда попадать. Имя Хрерик, от которого пошло имя Рюрик, известно в Швеции. Оно встречается много раз на памятниках тех времен. Рюрик договорился с местными жителями и стал править небольшой территорией. Когда сказание пришло к летописцу, то Рюрик предстал перед ним не как викинг-бандит, а как законный правитель, который заключил договор», — рассказала историк Мельникова.

Это сказание и было использовано как начальное звено в происхождении династии киевских князей будущего государства. Однако тезис о том, что именно викинги принесли на Русь государственность, не подтверждается историками.

«Они не основали государственность, у них самих ее не было. Не бывает, что кто-то пришел и по мановению руки образовал государство. Оно образовывается, когда есть для этого условия. От появления Рюрика до образования древнерусского государства (считается, что это эпоха Владимира Красное Солнышко) прошло 100 лет», — уточнила Мельникова.

Славяне и скандинавы — братья на два века

Тем не менее, можно выделить несколько особенностей, благодаря которым варяги так сблизились с Древней Русью. Первая — более миролюбивые отношения со славянами, чем с жителями Западной Европы. Это связано с географическими особенностями.

По словам Мельниковой, на западе викингам удобно было совершать налеты на берега — внезапно подплыл с моря на своем быстром драккаре, пограбил и быстро отплыл с добычей обратно. Поэтому викингов в Европе боялись и ненавидели. А грабить живших по берегам рек славян было сложно. Подплыть незамеченными не получалось — о твоих кораблях заранее узнавала вся округа, поэтому крайне важный при налете эффект неожиданности терялся. Вот и приходилось торговать и мирно сосуществовать с местными племенами.

Вторая особенность объясняет, почему именно северяне, а не какой-либо иной народ поспособствовали созданию государственности. С одной стороны, другим соседям восточных славян было не до этого, а с другой — варяги оказались сильнее всех.

«Византия вообще не стремилась к расширению своей территории. Им было важнее удержать свои позиции в Малой Азии от арабов. Степнякам нечего делать в лесной зоне. Среднее Поднепровье и Левобережье находились под властью хазар в IX веке. Но Хазария к этому времени несколько ослабла от междоусобиц и арабского давления с юга. Кроме того, видимо, викинги были лучше вооружены и лучше воевали. И в X веке их новая волна с севера вместе с князем Олегом начинают вытеснять хазарские форпосты, передподчиняя славянские племена», — перечислила член Института всеобщей истории.

Восточные славяне вместе с северными народами, по некоторым данным, даже имели общую цивилизацию. Славянская ее часть проживала на территории современных Псковской, Ленинградской и Новгородской областей, которые входили в зону вокруг торгового пути «из варяг в греки».

«Эта зона объединяла Скандинавию с Русью. Считается, что это была циркумбалтийская цивилизация. Она существовала по берегам Балтийского моря на севере, в колониях скандинавов на юге, северо-западе Восточной Европы. Они образовывали культурное и экономическое целое, пусть и с различиями в каждом регионе», — поведала теорию Мельникова.

Так было в VIII-X веках нашей эры, но эта цивилизация вскоре исчезла. Единство племен быстро распалось к концу X века, когда образовывается древнерусское государство, и говорить о циркумбалтийской цивилизации уже не приходится.

Что нам досталось в наследство

Крайне мало осталось от викингов и в современной русской культуре. Из самого явного профессор Института всеобщей истории назвала лишь несколько русских имен, имеющих скандинавские корни. Это Олег, Ольга, Игорь и Глеб. Но, по мнению подавляющей части отечественного научного сообщества, все-таки влияние варягов на историю древней Руси неопровержимо.

Несмотря на это, споры между норманистами и антинорманистами о происхождении Рюриковичей и российской государственности не утихают даже в 2025 году. А в массовой культуре России северные соседи славян изображены архаичными жестокими дикарями, которые зачастую выступают главными антагонистами.

По словам профессора Мельниковой, антинорманисты являются наивным маргинализированным течением в науке. У них нет новых исследований и аргументов со времен XVIII века, когда антинорманисты и оформились как отдельное течение.

Мельникова считает, что нам нужно перестать стесняться своих корней и развивать историческое сознание. Такие сложные процессы, как создание государства и народа, не однополярны. Эксперт напомнила, что в мире нет ни одного государства, в которое не вторгались иноземцы в период его становления.

«Название Франции происходит от франков — германского племени, которое завоевало местных галлов. Болгария — славянская страна, но была завоевана тюрками, которые и дали ей название. Англичан кто только не завоевывал — сначала германские племена, потом скандинавы и позже французы. И никого это не волнует. Когда пытаются говорить, что славяне все сами организовали, то я всегда вспоминаю австралийских аборигенов. Они не имели связей с внешним миром и остались жить в каменном веке. Эволюция человеческого общества всегда требует контактов, взаимодействий самых разных сторон. Только тогда оно интенсивно развивается», — разъяснила ученый.

Где в современной России живут потомки викингов

Даже среди современных россиян есть много потомков викингов. Точно количество таких людей сложно определить. Всему виной недостаточно полная выборка и отсутствие всеобъемлющих данных. Однако существуют научные исследования и анализы, которые позволяют сделать приблизительные оценки.

По данным генетической лаборатории при Институте общей генетики имени Вавилова, на территориях бывшей Древней Руси внушительная часть населения имеет скандинавские корни. В Вологодской области это около 18% населения, в Архангельской — 14,2%, в Рязанской — 14,0%. Особенно влияние заметно в северных регионах: Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ярославской, Вологодской, Костромской — там доля потомков северян может доходить до 30%.

Речь идет об обладателях гаплогруппы I1, типичной для Норвегии и Швеции. Гаплогруппа — общность людей, имеющих единого предка, у которого произошла мутация, унаследованная всеми потомками. К примеру, в современной Норвегии выявлены 37,3% носителей субклада I1-М253, в Швеции — 38,2%, в Германии — 12,5%.

По данным генетической лаборатории Roewer от 2008 года, до 18% русских являются обладателями гаплогруппы I1, обычной для северных стран, но нетипичной для России. Потомки викингов есть не только в северных, но и в южных городах.

Кровь Рюрика в жилах

Династия Рюриковичей правила на Руси с IX века до конца XVI века. Последним официально признанным царем из рода был Федор Иванович, умерший в 1598 году. После его смерти на престол взошли представители других родов. Несмотря на это, ветви рода Рюриковичей продолжали существовать и в последующие века, а некоторые из них сохраняли свою аристократическую принадлежность.

А много ли среди ныне живущих россиян потомков того самого Рюрика? По словам старшего генетика Национального центра генетических исследований MyGenetics Анастасии Сиваковой, этот вопрос очень сложный и многогранный. Исследования в области генетики позволяют приоткрыть завесу тайны, но точных цифр пока не удается достичь.

В середине нулевых годов ученые с помощью молекулярной генетики впервые предприняли попытки секвенировать ДНК предполагаемых потомков Рюриковичей. В 2006 году журнал «Русский Newsweek» совместно с компанией Family Tree DNA запустили проект по исследованию Y-хромосомных маркеров у 43 мужчин, считающих себя потомками Ярослава Мудрого. Анализ показал, что большинство из них обладали гаплогруппой N1a (Y10931), которая связана с восточноевропейскими народами. Предположительно, их общий предок жил примерно 1000 лет назад — в эпоху формирования русской элиты.

«Однако эти данные не дают точного ответа о широте распространения потомков Рюриковичей среди населения России. В основном речь идет о нескольких десятках знатных семей или отдельных линиях, что говорит о крайне ограниченной численности прямых наследников», — подчеркнула генетик Анастасия Сивакова.

Для более точного понимания происхождения династии ученые анализировали геномы из нескольких останков предполагаемых Рюриковичей. Это венгерский феодал XIII века Бел Ростиславич (носитель гаплогруппы N1a), новгородский князь XI века Глеб Святославич (гаплогруппа I2a) и князь XII века Изяслав Ингваревич (носитель R1a).

«Эти находки показывают, что средневековые представители рода принадлежали к разным мужским линиям и имели разные гаплогруппы. Это свидетельствует о том, что династия формировалась из нескольких ветвей и могла включать представителей различных родов», — объяснила Сивакова.

Несмотря на наличие данных о нескольких ветвях рода и их генетических маркерах, точное число прямых потомков Рюриковичей в России определить невозможно. Большинство населения России не имеет прямого кровного родства с династией Рюриковичей. Доля потомков этого рода среди всего населения очень мала и не превышает нескольких тысяч человек. На сегодняшний день известно лишь о нескольких десятках знатных семей или отдельных линиях, которые могут претендовать на прямое наследство, констатировала эксперт MyGenetics.

Рюриково колено в XXI веке

«Я не историк, не философ. Я простой инженер-строитель. Чисто советское образование. Но я прямой потомок Рюрика, равноапостольного Владимира (Красное Солнышко) и Владимира Мономаха», — признался в беседе с Daily Storm Григорий Гагарин.

Этот человек имеет княжеский титул, является почетным членом Императорского православного палестинского общества (ИППО) и главой московского отделения Российского дворянского собрания (РДС) — главной организации потомков дворян. Гагарин еще в момент вступления в нее сдал ДНК-тест, подтвердивший родство с Мономахом.

К своему предку Рюрику Григорий Гагарин относится очень положительно. Он знаком с разными версиями происхождения известного варяга. Но больше всего князю понравилась версия историка XVIII века Василия Татищева про русские корни Рюрика. Якобы тот является внуком призвавшего его на княжение славянского старейшины Гостомысла.

«Гостомысл был последним из местной правящей династии, у него были сплошные дочери. Встал вопрос — а кто будет править дальше? Началась борьба между князьями. Чтобы прекратить эти споры и междоусобную войну, Гостомысл уговорил Рюрика, сына своей любимой дочери, чтобы приняли его. С него началась Новгородская Русь и затем государственность. Поэтому считаю, что он сильная личность. Его потомки продолжили это дело — княгиня Ольга, ее внук князь Владимир и другие», — рассказал Гагарин.

Князь отметил, что без сподвижников у Рюрика ничего бы не получилось. Поэтому создание государственности — это результат большой совместной работы призванных варягов и местных славянских князей. Если бы между ними не было согласия, то и никакой Руси бы не было.

Сам Григорий Гагарин гордится своей родословной. В дворянском роду Гагариных было много знаменитых личностей, повлиявших на судьбу русского государства. Потомок Рюрика сходу вспомнил двух предков времен Кавказской войны XIX века. Один через военного министра советовал императору Николаю I больше обращать внимание на нужды местного населения и выстраивать инфраструктуру. Другой князь успел побывать градоначальником Дербента и Кутаиси, которые он активно застраивал и облагораживал.

Григорий Гагарин подчеркнул, что чувствует персональную ответственность за честь рода и хочет быть продолжателем славных деяний его предшественников.

«Все мы являемся потомками и должны отвечать перед предками за свои действия. Это не моя заслуга, что я потомок таких предков, но я должен быть достоин и стараюсь. Поэтому и занимаюсь своим делом», — убедительно сказал князь.

В рамках деятельности организаций РДС и ИППО Гагарин занимается выпуском научных книг и посещает с лекциями вузы и кадетские корпуса. Дворянина беспокоит, что после советских времен многие так мало внимания уделяют вопросам родословных. По его словам, сейчас в России и в мире в целом осталось много Рюриковичей, но большинство из них просто не догадываются о своих древних корнях.

«Считаю, каждый должен их искать. Меня восхищают потомки крепостных крестьян, которые восстановили свою родословную с 1460-х годов. Представляете, как это непросто? У дворян имелись какие-то книги и записи, а у крестьян что? Покрестили в церкви, записали и больше ничего. Чтобы восстановить такое, это колоссальный труд», — удивился Гагарин.