Как отогнать злых духов от дома 23 сентября

Церковь 23 сентября чтит память святителей Петра и Павла, епископов Никейских, живших в IX веке при царе Льве Исаверянине. В народе этот день прозвали Петр и Павел Рябинники.

Считалось, что к этой дате рябина становилась сладкой после осенних заморозков. Ягоды начинали заготавливать впрок, из них варили компоты и квасы.

Также рябине приписывали магические свойства. Например, ее считали средством, прогоняющим злых духов, — все окна в доме перед зимой украшали ее гроздьями. Кроме того, из этой ягоды делали настойки и наливки.

Приметы погоды: