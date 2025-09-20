Народные приметы на 21 сентября: что нельзя делать в этот день

Наши предки считали, что именно 21 сентября осень по-настоящему вступает в свои права. Множество примет указывает на то, какой будет зима и как скоро она начнется.

В этот день принято помогать нуждающимся и молиться о рождении детей.

Хозяйки накрывали пышные столы и радушно принимали гостей в угоду осени.

Хорошим делом считалось проводить больше времени с родными и близкими.

Наши прадеды верили, если 21 сентября сжечь старую обувь и одежду, то можно отвадить болезни.

В этот день нельзя было ходить босыми ногами по полу - иначе наживешь себе хронических болезней.

Женщины в этот день не умывались водой из-под крана, чтобы не лишиться красоты.

Запрещалось резать хлеб ножом, а все крошки собирали со стола и отдавали птицам.

Избегали контакта с острыми предметами и откладывали бритье.

Нельзя было свататься и признаваться в любви.

Дурной приметой в этот день было браться за домашние дела: уборку и вынос мусора откладывали на другой день, чтобы не вынести счастье из дома.