Почему в СССР не было клещей

В СССР о клещах как об опасных паразитах говорили куда реже, чем сейчас. Сегодня же они стали настоящим бедствием и заполонили все леса, а количество обращений к медикам выросло на четверть.

Как пишет канал «Популярная наука«, советские власти вели с клещами планомерную борьбу. Главным оружием тогда был мощный инсектицид ДДТ, который распыляли с самолетов над лесами и полями, обрабатывали парки, пляжи и даже сельхозугодья. Помимо этого, в лесах убирали сухая трава, вырубали буреломы, что лишало клещей их естественной среды обитания. В результате популяция была подавлена.

Все изменилось в 90-е годы, когда во всем мире ДДТ запретили из-за его вреда экологии. К тому же эффективная система лесного хозяйства и санобработки территорий, существовавшая в СССР, перестала действовать. Леса стали зарастать, что стало пусковым механизмом для размножения клещей.

Современные клещи не только расплодились, но и стали гораздо опаснее. Они переносят целый букет заболеваний — от клещевого энцефалита и боррелиоза до нескольких инфекций. Их укус можно не заметить, а последствия могут проявиться лишь через недели, поразив нервную систему, суставы и сердце.

Как уже писал «ГлагоL», осенняя прохлада помогла клещам вновь активизироваться, они будут опасны до первых сильных холодов. «Второй» период активности паразитов длится с конца августа и вплоть до ноября.