Где может быть легендарный клад атамана Степана Разина

Научный сотрудник Аксайского музея Владимир Гладченко считает, что легендарные клады атамана находятся именно В Ростовской области, а не в Поволжье.

Степан Разин известен как выдающийся военачальник, противостоявший царским войскам, но его судьба закончилась трагически: его поймали и казнили в Москве. Легенды о его сокровищах продолжают жить в Поволжье и на Дону, особенно в Сурском районе Ульяновской области, где, по слухам, сокровища спрятаны в пещере за земляным валом.

Также рассказывают, что рядом с селом Труслейка он закопал 100 миллионов рублей в золоте, и для поиска клада нужно найти «черный дуб» у часовни. В Чувашии тоже имеются предания о Разине, который якобы привез 12 бочек золота к своим товарищам, но они пропали. В Саратовской области существует гора, называемая Стенькина тюрьма, где, по слухам, он мог спрятать сундуки с сокровищами.

Тем не менее, Гладченко уверен, что разгадка находится в подземной крепости на окраине Аксая, где обнаружены аномалии, указывающие на наличие металла. Научный сотрудник уже несколько лет пытается организовать раскопки, но сталкивается с финансовыми трудностями и нехваткой ресурсов.

Существует и другая версия, согласно которой Разин мог намеренно распространять слухи о своих богатствах, чтобы привлечь сторонников. Таким образом, клады атамана могут оказаться лишь мифом.