Шесть страхов русских, которые не понимают иностранцы

Русских людей во всем мире считают храбрыми, но есть глубинные страхи, от которых поеживается даже самый смелый россиянин. Эти страхи настолько специфичные, что иностранцы их просто не понимают, а иногда и откровенно посмеиваются.

Например, иностранцы не понимают, почему русские боятся полицейских, но они не знают, что фраза «вот придет милиционер и заберет тебя» звучала в каждой советской семье. Во взрослом возрасте угроза сменилась реальной: все наслышаны о полицейском произволе, а у кого-то был и личный горький опыт.

Русские боятся государственных учреждений, скорее всего, просто не хотят связываться: СОБЕС, ЖЭК, нотариусы, администрация. Даже самые уверенные люди здесь становятся робкими просителями. Придется отстоять бесконечные очереди, не поссориться с хмурыми тетеньками за стеклом и держать в голове: без бумажки ты — букашка. Банки и кредиты тоже наводят страх на русских. В отличие от Запада, где кредиты являются нормой жизни, мы до сих пор считает банкиров ростовщиками в законе. В народе часто говорят, что банки только и ждут, чтобы загнать в долги и «оставить без штанов». Времена вроде изменились, но страх перед процентами и коллекторами никуда не делся. Иностранцы искренне поражаются от того, что русские боятся сосулек. Мы зимой часто смотрим не под ноги, а на карнизы домов. Сосулька может убить, и статистика это подтверждает.

Не все хотят это признавать, но русские боятся сглаза. Даже ученый, разбирающийся в квантовой физике, трижды постучит по дереву после похвалы. Американец похвастается, а русский ответит: «Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить», отмечает канал «Путешествуя на диване». А еще русские побаиваются цыган. Раньше колоритные цыганские хоры были символом широты русской души. В наши дни с представителями этой нации на улице стараются не пересекаться, избегая даже случайного контакта. Романтизация образа ромалэ сменилась настороженностью.