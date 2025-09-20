Какая река течет в обе стороны и как это возможно

Река Суойоки, также известная как Глубокая, течет в живописной Карелии. Она представляет собой удивительный природный и исторический объект, который привлекает внимание не только туристов, но и исследователей. Несмотря на свою скромную длину — всего 11,6 километра, Суойоки обладает уникальной природной особенностью, которая делает ее одной из самых необычных рек России.

© unsplash

Истоки и путь

Суойоки берет свое начало в озере Суоярви, название которого происходит от финского слова «суо», что переводится как «болото». Это название точно характеризует природу местности. Река протекает через несколько небольших озер, включая Еккилялампи, и соединяется с рекой Тарасйоки, образуя в итоге реку Шую. Шуя, в свою очередь, несет свои воды к величественному Онежскому озеру. Интересно, что Суойоки иногда называют Южной Шуей, а само название «Шуя» имеет древнерусские корни и, вероятно, связано с понятием «ошую» — «по левую руку» или «на левом берегу».

Историческое наследие

Берега Суойоки хранят следы древних цивилизаций. Археологические находки свидетельствуют о том, что эти земли были заселены еще в IV–I тысячелетиях до нашей эры. Здесь проживали загадочные народы чудь и меря, которые оставили после себя многочисленные артефакты. Одной из самых значимых находок стал меч X века, выкованный мастерами из далекого региона Рейна. Этот артефакт, обнаруженный в 1997 году, подтверждает гипотезу о том, что реки Суойоки и Шуя могли использоваться викингами для путешествий в земли древних славян. Также в 2010 году на берегу Суойоки была найдена могила древнего воина. Среди захороненных предметов были сломанный меч, боевой топор и бронзовые украшения.

Уникальное природное явление

Суойоки знаменита своим необычным поведением: 14–15 раз в год она меняет свое направление и начинает течь вспять, возвращая воды к озеру Суоярви. Это явление долгое время вызывало у местных жителей страх и множество легенд. Люди считали, что река подчиняется злым духам леса или является предвестником бедствий.

Местные гиды, стремясь придать загадочности этим местам, рассказывают о «геомагнитных аномалиях» и «гравитационных сбоях». Некоторые утверждают, что под руслом Суойоки находятся залежи руды или геологические разломы, которые влияют на течение реки. Однако научные исследования опровергают эти гипотезы, подтверждая, что причина кроется в природных особенностях озера и подземных источников. Однако разгадка этого феномена кроется в особенностях озера Суоярви.

Водоем, глубина которого достигает 24 метров, питается подземными родниками, которые обеспечивают его ледяной и чистой водой. Однако приток воды из родников неравномерен и зависит от погодных условий. В засушливые периоды уровень воды в озере резко падает, и река Суойоки, имеющая небольшой перепад высот, меняет направление, компенсируя недостаток воды в Суоярви. Особенно впечатляюще это явление выглядит зимой, когда гул разрывающегося льда и морозный туман создают мистическую атмосферу.