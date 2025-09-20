Как Наталья Лопухина стала самой несчастной женщиной в истории России

Ее жизнь могла бы стать образцом придворного успеха: фрейлина, путешественница, представительница двух знатных родов. Но судьба Натальи Лопухиной оказалась трагичнее любого романа. Вместо балов и почестей ее ждали публичная порка, две ссылки, вырванный язык и смерть сына. Ее история — это хроника падения одной из самых незаурядных женщин XVIII века, чья вина часто заключалась лишь в ее происхождении и красоте.

Дочь «скандального» рода

Наталья Федоровна Балк (в замужестве Лопухина) родилась под несчастливой звездой. Ее мать, Модеста Монс, происходила из печально известной семьи немецких авантюристов из Немецкой слободы. Тетка Натальи, Анна Монс, была знаменитой фавориткой Петра I, а дядя, Виллем, — казнен по его же приказу за связь с императрицей Екатериной. Ходили слухи, что и сама Модеста была любовницей царя.

Когда тайная связь Виллема и царицы вскрылась, репрессии щедро пролились на всю семью Монс. В частности Модесту публично выпороли кнутом и отправили в ссылку в Тобольск.

Отцом ее был Федор Балк, один из приближенных Петра. Этот человек был лишен выдающихся навыков и талантов, но был ценим императором за верность.

Сам факт рождения в семье с такой скандальной репутацией ставил ее в очень неловкое, зависимое положение. Это жизнь была полна не только роскоши, но и тревоги. Ведь русские правители того времени были очень непостоянны и ветрены, а их милость могла стремительно обернуться гневом.

В возрасте 18 лет она вышла замуж за высокопоставленного сановника, представителя старинного дворянского рода Лопухиных, Степана. По мужу она косвенным образом породнилась с правящей династией, ведь из этой же фамилии происходила первая, опальная жена Петра I и его сын Алексей.

Благоденствие их семьи оборвалось стремительным образом. В 1719 году в младенческом возрасте умирает долгожданный сын императора, мальчик по имени Петр. Новость о горе, случившемся в царской семье, активно обсуждалась в самых широких кругах российского общества. Среди дворянства нашлись не только те, кто скорбел вместе с государем, но и те, кто с трудом скрывал злорадства. Среди злопыхателей был и муж Натальи, Степан. Его ликующий вид на похоронах царского сына привлек к себе внимание окружающих. И в скором времени слухи о его непочтительном поведении добрались до самого Петра.

Это был колоссальных размеров скандал. Всем было ясно, что у Степана были все поводы для радости. Так как после гибели наследника вся власть после смерти Петра должна перейти к внуку правителя, сыну убитого цесаревича Алексея, а он приходился родственником семейству Лопухиных и Степан справедливо предполагал, что в таком случае положение его рода станет куда более значимым и весомым.

Однако публично эмоции он не сумел скрыть, за что и поплатился. Справедливости ради необходимо сказать, что Степан старательно оправдывался, утверждая что, дескать, у его смеха у гроба младенца были иные причины. Он говорил, что увидел нелепое поведение своих подвыпивших противников по земельной тяжбе, это якобы и вызвало у него непрошеную улыбку. Судьи, впрочем, ему не поверили, и это привело к первой крупной опале в жизни семьи.

Вердикт был жесток: Степана выпороли батогами, а потом его вместе с несчастной женой Натальей и детьми отправили на Крайний Север. В царской администрации был составлен документ, гласивший следующее: «учинить ему наказание, вместо кнута бить батоги нещадно и сослать его с женою и детьми в Кольский острог на вечное житье».

В ссылке ее муж начал проявлять выраженные признаки неадекватного поведения: периодически беспричинно нападал на солдат, терроризировал мирное население городка. Как известно, на свете нет ничего более непостоянного, чем то, что планировалось вечным. Поэтому ссылка в Кольском остроге продлилась не столь и долго. После прихода к власти Петра II, родственника Лопухиных по матери, семью полностью реабилитировали и вернули в Петербург.

Реабилитация и вторая ссылка

Надежды, которые Лопухины возлагали на царствование молодого императора, полностью себя оправдали. Петр II устранил от власти многих принципиальных противников Лопухиных (например – Меньшикова), но этот праздник не был долог: в 1730 году в возрасте 14 лет император скоропостижно скончался.

На его место пришла царица Елизавета, дочь Петра Великого. В самом начале своего правления она арестовывает любовника Натальи, ее с мужем тоже первоначально заключают под стражу, но в скором времени отпускают с конфискацией всех почетных титулов и большинства имений. Отношение новой императрицы к Наталье Лопухиной красноречиво иллюстрирует следующий случай, имевший место на балу:

«Однажды Лопухина, славившаяся своею красотой и потому возбуждавшая ревность государыни, вздумала, по легкомыслию ли или в виде бравады, явиться с розой в волосах, тогда как государыня имела такую же розу в прическе. В разгаре бала Елизавета заставила виновную стать на колени, велела подать ножницы, срезала преступную розу вместе с прядью волос, к которой она была прикреплена, и, закатив виновнице две добрые пощечины, продолжала танцевать. Когда ей сказали, что несчастная Лопухина лишилась чувств, она пожала плечами: "Ништо ей дуре"».

В скором времени тучи начали ощутимо сгущаться, и семейство Натальи вновь впало в немилость. В 1743 году Лопухиных заподозрили в заговоре против верховной власти, всех членов семьи подвергли пыткам, а потом вырвали языки и сослали в Сибирь. Причем в первом варианте приговора речь шла и вовсе о колесовании, а замена казни бессрочной ссылкой позиционировалась как проявление монаршей милости.

В сибирском городе Селенгинске Наталья провела следующие 20 лет своей жизни, а реабилитирована была уже после смерти Елизаветы Петровны с воцарением Петра III. Однако радости от возвращения в Петербург было немного – в ссылке она успела овдоветь и похоронить сына. Вопреки изъятию языка, разговаривать она могла, хоть и с очень большим трудом. Недолго прожив в столице, она тихо покинула этот прекрасный, но жестокий мир в возрасте 64 лет.