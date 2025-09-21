21 сентября: какие праздники отмечают в России и в мире

21 сентября по инициативе ООН отмечается Международный день мира. Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы, в этот день в храмах проходят торжественные богослужения. В России поздравления с профессиональным праздником принимают специалисты лесного хозяйства. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 21 сентября и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 21 сентября

День победы русских полков в Куликовской битве

21 сентября отмечается День воинской славы России, посвященный победе русских полков во главе с Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. Сражение стало переломным моментом русской истории, способствовало объединению русских земель и, в конечном итоге, освобождению от ига Золотой Орды. Куликовская битва сыграла важную роль в формировании национального самосознания и укреплении православной веры.

В честь годовщины Куликовской битвы в течение нескольких дней проходят памятные мероприятия: фестивали, театрализованные реконструкции, турниры, исторические игры, концерты.

День работников леса в России

Этот праздник ведет свою историю с советских времен и отмечается в третье воскресенье сентября. Он был установлен в 1966 году указом Президиума Верховного Совета СССР. День работников леса традиционно отмечают и во многих бывших советских республиках.

Леса играют важнейшую роль в поддержании экологического баланса, очистке воздуха, сохранении биоразнообразия и обеспечении людей ценными ресурсами. В этот день поздравляют всех, кто связан с охраной, воспроизводством и рациональным использованием лесных богатств.

Международный день мира

Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году. Изначально его отмечали в третий вторник сентября, а с 2002 года он получил «постоянную» дату — 21 сентября, и стал считаться днем всеобщего прекращения огня и отказа от насилия.

Мероприятия в этот день начинаются с церемонии у Колокола мира в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций обращается к собравшимся с речью и ударяет в колокол, затем наступает минута молчания. В этот день ООН призывает все страны на 24 часа отказаться от любых военных действий. В 2025 году дата пройдет под девизом «Действуйте сейчас во имя мира!»

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера

Дату учредили в 1994 году по инициативе организаций, занимающихся исследованиями этого сложного заболевания. Именно они выступили с инициативой обратить внимание общества на людей с болезнью Альцгеймера.

Основная цель подобных кампаний — просветительская. Болезнь Альцгеймера — серьезное неврологическое заболевание, сопровождающееся деменцией. Она поражает людей независимо от их образа жизни. Болезнью Альцгеймера страдали Папа Римский Иоанн Павел II, Маргарет Тэтчер, Рональд Рейган и другие известные люди. На ранних стадиях это заболевание выявить сложно, так как многие его симптомы объясняются старостью. Но поздние стадии заболевания становятся проблемой и для заболевшего, и для его семьи. Пациент теряет способность ориентироваться в обстановке и ухаживать за собой. Поэтому необходимо следить за возможными рисками появления деменции. Современные препараты не излечивают заболевание, но могут замедлить его прогрессирование и улучшить качество жизни пациентов.

Всемирный день русского единения

Праздник предложил учредить Русский объединительный союз соотечественников в Киргизии в 2009 году. Идею поддержали несколько десятков стран. Дата 21 сентября выбрана в честь нескольких значимых исторических событий: начала княжения Рюрика и победы русского войска в Куликовской битве. Кроме того, православные христиане в этот день отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.

Всемирный день русского единения символизирует общность истории, культуры и духовных ценностей русского народа, проживающего в разных странах мира. Праздник также подчеркивает историческую ценность русской культуры. Этот день призван укрепить связь между русскими общинами за рубежом и способствовать сохранению русского языка и богатого культурного наследия.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 21 сентября в других странах

День посадки деревьев — Бразилия. Праздник приурочен к началу весны в Южном полушарии. Одна из главных проблем в Бразилии — вырубка лесов Амазонии. В этот день проходят акции по восстановлению зеленых насаждений, а также облагораживанию скверов и парков в городах, озеленению общественных территорий.

День независимости — Армения. В 1990 году Верховный совет республики принял декларацию о независимости Армении, на референдуме 21 сентября 1991 года большинство граждан Армении проголосовало за выход страны из состава СССР и создание суверенного государства. С тех пор эта дата стала в стране национальным праздником. В этот день проходят концерты и праздничные программы.

День основателя — Гана. В этот день в Гане чтят память Кваме Нкрумы, лидера национально-освободительного движения и первого президента, внесшего огромный вклад в борьбу за независимость страны от британского колониального правления. Он родился 21 сентября 1909 года. Также вспоминают других лидеров «Большой шестерки» — политических и общественных деятелей, считающихся отцами-основателями современной Ганы.

Религиозные праздники 21 сентября

Рождество Пресвятой Богородицы

Этот праздник входит в число двунадесятых и считается первым праздником с начала церковного нового года. Торжественные богослужения начинаются накануне праздника и продолжаются несколько дней.

Сведения о земной жизни Пресвятой Богородицы довольны скудны. Чудо ее рождения описывается в Протоевангелии Иакова. Дева Мария родилась в семье праведных Иоакима и Анны. У благочестивой пары не было детей, за что окружающие их сторонились. Отчаявшийся Иоаким собрался принести богу жертву в храме, но ему отказал священник. Тогда праведный Иоаким ушел в пустыню молиться, а Анна осталась дома. Супругам явился ангел, который возвестил:

«Господь внял молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире».

Счастливые Иоаким и Анна встретились у Золотых ворот Иерусалима, и тогда праведный вернулся домой. Анна зачала и родила дочь, которую назвали Марией. Пара дала обет посвятить своего ребенка Богу и отдать его в Иерусалимский храм для служения и воспитания до совершеннолетия.

21 сентября Русская православная церковь отмечает:

день памяти преподобных Иоанна и Георгия;

Собор Алтайских святых;

Собор новомучеников и исповедников Казахстанских.

Также в этот день почитаются следующие Иконы Божией Матери:

София — Премудрость Божия;

Рождество Богородицы Сямская;

Рождество Пресвятой Богородицы Глинская (Пустынно-Глинская);

Рождество Богородицы Лукиановская;

Рождество Богородицы Исааковская;

Холмская;

Знамение Курская-Коренная;

Почаевская;

Леснинская;

Домницкая.

Католическая церковь 21 сентября чтит память:

апостола Левия Матфея;

блаженной Катерины Алипранди.

Народные праздники и приметы 21 сентября

Оспожинки, или Осенины

Праздник в честь рождения Девы Марии на Руси получил несколько названий: Малая Пречистая, Оспожинки и Осенины. Крестьяне праздновали день урожая и наступление осени. Работы еще не были до конца завершены: шла подготовка хозяйства к предстоящей зиме. После работы устраивали гулянья: собирались на праздник, который порой растягивался на целую неделю и сопровождался пирами и плясками. На столы ставили пироги с капустой и грибами, каши, мед и фрукты. Остатки со стола отдавали животным и птицам.

На Осенины проводили разные обряды. Так, рано утром хозяйки выходили к водоемам с хлебом. Пока самая старшая из женщин держала каравай, младшие пели песни и прославляли Богородицу. После этого каравай разламывали таким образом, чтобы каждая из присутствующих получила по куску. Хлеб несли домой: полагалось скормить его домашней скотине для благополучия, достатка и сытости.

На Оспожинки было принято навещать молодые семьи. Родственники собирались в доме недавно обручившейся пары на обед, который готовила молодая хозяйка. Советы от старшего поколения по готовке только приветствовались. Неотъемлемой частью праздничного застолья были круглые пироги, которые символизировали жизнь без острых углов и конфликтов. Пока шли приготовления, мужчины отправлялись на улицу: молодой супруг показывал старшим родственникам, как содержит инструменты и ведет хозяйство. Также существовал ритуал по сожжению ношеной и уже не годной обуви. В народе верили, что так можно защититься от сглаза.

На Оспожинки приходился день осеннего равноденствия. Крестьяне следили за погодой. Считалось, что ясный и солнечный день предвещает теплую и сухую осень. А вот дожди и ветер обещали холод и слякоть в течение всего осеннего сезона.

Приметы

Запрещено сметать крошки со стола — выметешь прибыль из семьи.

Трудиться в праздник — к потерям и неудачам.

Если на Оспожинки умыться с первыми лучами солнца у воды, сохранишь молодость и красоту.

В праздник нельзя ссориться и ругаться, это приведет к затяжным конфликтам.

Какие исторические события произошли 21 сентября

1522 год — напечатан «Новый Завет», который Мартин Лютер перевел с древнегреческого на немецкий язык.

1721 год — указом Петра I основан первый военный порт в России Новая Голландия.

1792 год — во Франции упразднена королевская власть и начал действовать Национальный конвент, высший законодательный орган Первой Французской республики.

1799 год — фельдмаршал Александр Суворов начал знаменитый переход армии через Альпы.

1923 год — в Лейпциге начался судебный процесс над коммунистами по обвинению в поджоге рейхстага.

1937 год — вышла повесть Дж. Р. Р. Толкина «Хоббит, или Туда и обратно».

1943 год — советские войска освободили Чернигов от фашистских захватчиков.

1962 год — композитор Игорь Стравинский прибыл в Советский Союз после 48 лет отсутствия на родине.

1964 год — островное государство Мальта обрело независимость от Великобритании.

1993 год — президент России Борис Ельцин подписал указ о роспуске Верховного Совета. Конституционный суд признал его действия незаконными.

1999 год — На Тайване произошло землетрясение, которое унесло жизни более 2000 человек.

2004 год — началось строительство небоскреба Бурдж-Халифа в Дубае, самого высокого здания в мире.

Дни рождения и юбилеи 21 сентября

В 1801 году родился Борис Якоби — немецкий физик, изобретатель электродвигателя.

В 1866 году родился Герберт Джордж Уэллс — английский писатель, автор произведений «Война миров» и «Человек-невидимка».

В 1868 году родилась Ольга Книппер-Чехова — актриса МХАТа, жена писателя Антона Чехова, народная артистка СССР.

В 1899 году родился Николай Анненков — актер театра и кино, народный артист СССР.

В 1916 году родился Зиновий Гердт — актер театра и кино, народный артист СССР, сыгравший в фильмах «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Мэри Поппинс, до свидания» и многих других.

В 1929 году родился Юз Алешковский (настоящее имя Иосиф Ефимович Алешковский) — прозаик и поэт, автор песен.

В 1934 году родился Леонард Коэн — канадский поэт и писатель, певец, автор и исполнитель песни Hallelujah.

В 1936 году родился Юрий Лужков — советский и российский политик, бывший мэр Москвы.

