История подогреваемой улицы на The Mound в центре Эдинбурга

В центре Эдинбурга на холме The Mound в 1959 году проложили электрические кабели, превращая улицу в «электрическое одеяло». Система автоматически включалась при холоде и влажности, чтобы снег и лёд таяли на крутом склоне без дополнительной уборки. Улица с подогревом: как Эдинбург хотел победить зиму - подробнее об этом а сайте Туристас.

Но установка стоила около 4,5 тысячи фунтов, а регулярные расходы на электричество и обслуживание оказались слишком высокими. Хотя дорога действительно не обледеневала, дешевле оказалось посыпать её песком и солью. Уже через несколько лет обогрев перестали использовать и со временем о нём забыли.

Сегодня о проекте напоминают лишь фрагменты металлических сеток и проводов под повреждённым асфальтом. Этот короткий, но смелый эксперимент показал готовность Эдинбурга к инновациям задолго до появления современных технологий.