Почему на Руси было запрещено спать головой к выходу

Почему нельзя передавать что-либо через порог или спать головой к выходу? Оказывается, эти запреты — не просто пустые предрассудки, а отголоски древнего, глубоко осмысленного устройства мира наших предков, центром которого был домашний очаг.

Сердце дома

Как пишут авторы учебника «История культуры повседневности», русская изба была точной моделью мироздания в миниатюре. Её сакральным центром был так называемый красный угол (или передний угол). Располагался он по диагонали от печи, с восточной стороны, и первым встречал любого, кто входил в дом.

Здесь стоял большой стол для главы семьи и почётных гостей, но главное — здесь находились иконы. Входя в избу, человек сначала крестился на образа, а уже потом здоровался с хозяевами. Красный угол содержали в идеальной чистоте, украшали вышитыми рушниками, здесь горела лампада. Это было место силы, связующее звено между миром людей и миром божественным. Здесь хранили освящённую воду, вербу и религиозные книги.

Почему нельзя спать головой к выходу?

Соответствующего отношения к красному углу должны были придерживаться не только живые обитатели избы, но уже отошедшие в мир иной домочадцы. Так, по словам Агафьи Звонаревой, автора книги «Народные обряды, обычаи и приметы», домовину (то есть гроб) всегда ставили таким образом, чтобы голова покойника была обращена к переднему углу, а ноги – к двери. Подобное положение облегчало также и вынос тела умершего из дома. Дело в том, что усопшего выносили за порог в большинстве случаев ногами вперед. Как пишут Д.А. Баранов, Т.Б. Щепанская и И.И. Шангина в издании «Мужики и бабы: мужское и женское в русской традиционной культуре», это делалось для того, чтобы покойник не смог найти обратную дорогу.

По утверждению Альберта Байбурина, автора книги «Жилище в обрядах и представлениях восточных славян», точно так же, как располагалось тело умершего, укладывались на ночь и живые обитатели избы. Никто и никогда не ложился спать ногами к переднему (красному) углу, где находились иконы. В ту сторону должна была быть обращена исключительно голова. Именно поэтому, если верить Анне Пермиловской, автору труда «Крестьянский дом в культуре Русского Севера: (XIX-начало XX века)», спать головой к выходу было запрещено.

Места для сна

Существовали на Руси и другие правила сна, связанные с усопшими. Например, как указывают Н. Толстой и Т. Агапкина в своем этнолингвистическом словаре «Славянские древности», покойников всегда размещали в доме вдоль половиц. По этой причине мебель, на которой спали домочадцы, никогда не ставили вдоль половиц, только поперек. Не стелили постель и «на пути в дверях». Обычно, если верить Владимиру Подмаскину, автору издания «Введение в этнографию Дальнего Востока России», старики спали на печи, дети и молодежь — на полатях, которые настилали от печи до стены. Под полатями, как правило, ставили деревянную кровать, предназначавшуюся для хозяев.

Впрочем, как отмечает в своей книге «Вологодчина. Невостребованная древность» Михаил Суров, в крестьянских избах кровати появились достаточно поздно. Дети действительно спали на полатях, а старики – на печи, однако взрослые и трудоспособные члены семьи располагались на лавках, скамьях или прямо на полу. Если позволяли погодные условия, то нередко ложились в сенях и на сеновале. Интересно, что именно в сенях долгое время и ставили кровати. Очень редко (особенно поначалу) этот предмет мебели можно было обнаружить в избе возле входа. Да и тогда кровать чаще всего оставалась невостребованной. Ею пользовались только в исключительных случаях, например, во время жары.