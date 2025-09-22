Печенье с предсказанием неприятно удивило женщину

Пользовательница Reddit с ником nuggie_wuggie показала записку, которую обнаружила, когда разломала печенье с предсказанием. Содержание послания ее неприятно удивило.

«Обратитесь за помощью к специалистам, имеющим подготовку в области охраны психического здоровья», — гласит записка из печенья с предсказанием, фотографию которой женщина опубликовала на портале.

Она уточнила, что работает в школьной столовой, и это печенье предназначалось для одного из учеников.

Однако комментаторов, в отличие от автора поста, позабавило послание. «Бум! Вас прожарили!» — написал один из них. Другой пользователь заявил, что на месте женщины поместил бы записку в рамку.

Один участник обсуждения попросил автора поста взять еще одно печенье и раскрыть его содержание.

«Я взяла и второе, в нем была записка с фразой "вы заплатите за последствия своих действий"», — ответила ему женщина. «Детям точно нужны эти печенья с предсказаниями», — поиронизировал в следующем комментарии пользователь.

Ранее другая пользовательница Reddit разместила на портале фото записки, обнаруженной в кармане купленной в секонд-хенде куртки. Комментаторы выразили надежду на то, что письмо составил импульсивный подросток и его намерения не были претворены в жизнь.