Фото тюремной еды вызвали зависть у пользователей сети

Пользователь Reddit с ником ohe1 опубликовал фотографии еды из тюрьмы в одной стране. Публикация вызвала бурные обсуждения в сети: многие комментаторы признались, что испытали зависть, так как блюда, которые подают заключенным, выглядят аппетитнее того, чем они питаются сами.

На одном из снимков можно увидеть на тарелке две куриные ножки в соусе, картошку и овощной салат. На другом фото запечатлены тефтели в соусе, рис, горох и свекольный салат. Среди других блюд, которые подают заключенным, есть запеканка, паста и рыбные котлеты.

В подписи к снимкам автор поста уточнил, что так кормят заключенных в Исландии.

«Черт возьми, эта еда лучше, чем та, которую я могу себе позволить», — отреагировал на публикацию один из пользователей.

Многие комментаторы в шутку заявили, что хотели бы сесть в исландскую тюрьму.

«Заключенные в Исландии питаются лучше, чем дети в государственных школах Америки», — заметил третий.

