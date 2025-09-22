Чем удивляли русских пищевые запреты цыган

Цыганская кухня — это уникальный сплав заимствований у десятков народов, по землям которых кочевали цыгане. Однако, вопреки расхожему мифу об их «неразборчивости в еде», у этого народа существовала сложная система собственных пищевых запретов, которые могли удивить их соседей.

Запретная рыба

Цыгане отнюдь не ели «всё, что попадалось под руку». Ещё в XIX веке главный врач Рульского военного госпиталя Ж. Буден отмечал, что цыгане, как и некоторые египетские племена, избегали употреблять в пищу красного леща, окуня и морскую миногу. Причины этого запрета остаются загадкой, но он строго соблюдался.

Ещё более строгим было табу на дичь. В отличие от русских, для которых охота была традиционным промыслом, цыгане не убивали и не ели диких птиц. Согласно верованиям, изложенным в книге «Язык цыганский весь в загадках», птицы считались родственниками, в которых после смерти могла переселиться душа человека. У французских цыган даже существовал обычай подносить птицу к устам умирающего, чтобы душа могла перейти в неё, а затем отпускать её на волю. Под запретом также были лягушки и черепахи.

Оскверненная пища

К особой категории запрещенной пищи относится та, что цыгане называют «нечистой». Таковой является любая еда, оскверненная женской юбкой. Дело в том, что, как пишет в своей книге «БАХТАЛЕ-ЗУРАЛЕ! Цыгане, которых мы не знаем» Дмитрий Фалеев, цыганка, вышедшая замуж, считалась «нечистой», в особенности ее нижняя часть тела. Эта «нечистота» распространялась и на предметы дамского гардероба, в частности на юбку. Пищу, которую цыганка случайно задевала юбкой, приходилось выбрасывать вместе с посудой.

Для того, чтобы «уменьшить» негативное влияние, представительницы данного народа надевали несколько юбок, а поверх них – предохраняющий фартук. Некоторые цыганки, по утверждению Ольги Изотовой и других авторов издания «Кто живет в Беларуси», для верности даже завязывали сразу два передника: спереди и сзади. Именно по причине «нечистоты» нижней половины женского тела, если верить Дмитрию Фалееву, котлярки всегда носили кувшины с водой на голове, а также имели два полотенца: одно — для верха, а другое — для низа.