Разгадку последней тайны Клеопатры отыскали на дне моря

Археологическая экспедиция Национального университета Педро Энрикеса Уреньи в Доминикане обнаружила затопленную гавань, которая одновременно соединена со Средиземным морем и храмом Тапосирис Магна — «великой гробницей Осириса», расположенной в 45 километрах к западу от Александрии.

С 2002 года исследователи ведут поиски предполагаемого места упокоения Клеопатры в этом храмовом комплексе. Новая находка, не упоминаемая в античных источниках, может приблизить учёных к разгадке тайны, окутывающей судьбу последней царицы Египта.

Гавань, предназначенная для укрытия кораблей от бурь, отделена от моря естественной преградой из коралловых рифов. Удалось также установить, что от неё тянется продолжение туннеля, ведущего к Тапосирис Магна. Сам подземный коридор протяжённостью более 1300 метров, залегающий на глубине 13 метров, был открыт в 2022 году.

При исследовании гавани археологи нашли множество каменных и металлических якорей разного размера, а также скопления амфор, относящихся к эпохе Птолемеев. Эти артефакты доказывают, что основанный в 280–270 годах до н. э. город Тапосирис Магна был не только религиозным центром, но и важным торговым узлом. Анализ показал, что в древности береговая линия находилась на четыре километра ближе к суше, что отражает масштабные природные изменения за тысячелетия.

Открытие гавани дополнило серию уникальных находок доминиканских специалистов. Ранее ими были обнаружены около 340 монет с изображением Клеопатры, масляные светильники, сосуды из известняка для хранения продуктов, косметические принадлежности, бронзовые статуэтки и украшения, амулет-скарабей с надписью «Справедливость Ра сияет», а также керамика ритуального назначения и погребальные предметы.

Все эти свидетельства помогли датировать строительство храма Тапосирис Магна I веком до н. э., а также установить наличие более древнего греческого святилища IV века до н. э., которое, вероятно, было разрушено между II веком до н. э. и зарождением христианской эпохи.